Carrara: la salita inarrestabile di Lorenzo Musetti | Classifica ATP: è settimo al mondo

Il tennista carrarese conquista il suo best ranking pur senza giocare, e si lascia alle spalle il norvegese Casper Ruud. Gli aggiornamenti sulla classifica ATP.

Il 2025 è senz’altro l’anno dell’ascesa di Lorenzo Musetti. Il tennista carrarese ha infatti raggiunto la settima posizione nel ranking ATP, superando Casper Ruud senza nemmeno scendere in campo.

Questo traguardo ragguardevole lo consacra tra i migliori giocatori del mondo, apportando peraltro nuovo lustro al tennis azzurro dopo i virtuosismi di Jannik Sinner, e gli regala una carica aggiuntiva per il secondo turno al Roland Garros, in cui sta per affrontare il colombiano Daniel Elahi Galan.

Il tennis mondiale continua ad essere dominato dal giovane atleta trentino, che mantiene saldamente la prima posizione con 10.380 punti, seguito dallo spagnolo Carlos Alcaraz, con 8.850, e dal tedesco Alexander Zverev, con 7.285 punti.

Appena fuori dal podio Taylor Fritz, Jack Draper e Novak Djokovic, quest’ultimo tallonato proprio da Lorenzo Musetti con uno scarto di 370 punti.

Sinner e Musetti: i fantastici 2

Il numero uno al mondo ha iniziato il Roland Garros con una vittoria netta contro Arthur Rinderknech, imponendosi in 3 set senza particolari difficoltà; ora lo attende un altro francese, il veterano Richard Gasquet, in un match che promette highlights al cardiopalma.

Lorenzo Musetti, invece, è reduce da un colpo di fortuna tanto inaspettato quanto propizio: il tennista di Carrara, infatti, ha guadagnato la settima posizione nel ranking mondiale grazie alla perdita di punti di Ruud, che non ha difeso efficacemente il titolo conquistato lo scorso anno a Ginevra. Questo piazzamento lo rende il quarto miglior italiano di sempre nel ranking ATP, dietro solo a Sinner, Panatta e Berrettini, e gli apre le porte del Roland Garros con il morale alle stelle.

Le previsioni di Musetti: “Il favorito è lui”

Dopo la sconfitta registrata lo scorso 16 maggio contro Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti ha inaspettatamente elogiato la grinta del suo rivale in campo. Il tennista ha infatti dichiarato, come riporta anche Sky Sport: “Carlos è un altro fenomeno che viene criticato tanto, anche abbastanza inutilmente. Basta vedere i suoi numeri, c’è poco da criticare“.

E ha infine concluso: “È un avversario con pochi punti deboli: forse non ha un servizio devastante, però mette sempre molta pressione e cerca di comandare il gioco. Ho grandissima stima di lui: sulla terra il miglior Alcaraz lo vedo favorito con chiunque, anche con Sinner. Come ha fatto vedere lo scorso anno in semifinale al Roland Garros, specialmente 3 su 5 lo vedo favorito“.