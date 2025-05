Lo Sport massese si fa in 3: come iscriversi alle manifestazioni sportive per l’estate 2025 dedicate a tutti

Un calendario ricco di eventi e appuntamenti durante l’imminente stagione estiva: ecco come aderire alle iniziative sportive.

L’estate del 2025 si preannuncia ricca di attività sportive a Massa, con 3 diverse iniziative che coinvolgeranno atleti a appassionati di diverse discipline, ovvero Massa in Forma Estate, il Torneo delle Frazioni e, infine, la competizione podistica Massa-San Carlo.

L’Assessore allo Sport Roberto Acerbo e il Presidente della Commissione Alfredo Camera hanno elogiato il progetto, sottolineando l’importanza di queste iniziative, che promuoveranno l’attività fisica apportando nuovo lustro al territorio apuano.

Grazie al patrocinio del Comune di Massa e del Coni, gli eventi sportivi saranno accessibili a tutti, e offriranno alla cittadinanza la possibilità di praticare attività fisica comunitaria, scoprendo inoltre nuovi angoli della città.

Un’opportunità imperdibile per chi ama lo sport e vuole vivere un’estate dinamica e coinvolgente: ecco tutti gli appuntamenti in programma.

L’estate sportiva di Massa inizia dalla costa

L’evento più atteso in calendario è Massa in Forma Estate, in programma il domenica 1 giugno presso la Beach Arena della Partaccia. Questa manifestazione riprende la medesima formula della versione invernale, e permetterà ai partecipanti di sperimentare diverse discipline grazie alla presenza di 23 associazioni sportive.

Dal tennis all’inflazionatissimo padel, fino ad arrivare al rugby, al pugilato, al beach volley e persino allo skate, l’evento offrirà un’ampia gamma di attività; il Circolo della Vela, inoltre, sarà in loco per promuovere svariate attività acquatiche.



Spazio anche al calcio e alla gara podistica

L’evento successivo è fissato solamente a pochi giorni di distanza dal primo: dal 5 giugno al 18 luglio, infatti, il Torneo delle Frazioni monopolizzerà il campo di Romagnano. Questa competizione calcistica, giunta ormai alla sua quarta edizione, fungerà da momento di aggregazione per le diverse frazioni del territorio, spingendo le squadre a superare il concetto di competizione a favore del senso di appartenenza. Ma l’appuntamento più imminente vedrà la luce solo tra una manciata di ore: sabato 31 maggio, infatti, da Piazza Aranci partirà la Gara Podistica San Carlo, un evento che consentirà ai partecipanti di misurarsi con sé stessi, immergendosi al contempo nelle bellezze naturali del territorio, dal mare alle terme, fino alle montagne apuane.

Al pari delle edizioni precedenti, è prevista una massiva affluenza in tutti e 3 gli appuntamenti sportivi; anche se in alcuni casi le iscrizioni sono già state chiuse, per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Massa o gli organizzatori degli eventi.