Mezzo pane sciapo, 3 etti di Vergazzata e un bicchiere di vino: qui si fa così | Spaccio ufficiale a Colonnata dal 1950, prezzi all’ingrosso imbattibili

Se ami la il Lardo di Colonnata, allora devi conoscere questo posto davvero unico: ecco dove si trova e di che si tratta

Uno dei prodotti per cui i nostri lettori intenditori di buon cibo preferiscono è proprio uno dei prodotti che ha una storia da raccontare, un sapore antico e delle origini piuttosto antiche ma mai passate di moda: stiamo parlando per l’appunto del famoso prodotto dal giusto particolare ma davvero incredibile, il lardo di colonnata. In questo articolo, abbiamo deciso di svelarti dove poter assaggiare il prodotto migliore al momento, di che si tratta e quali sono tutti i dettagli e le curiosità da conoscere.

I prodotti locali e artigianali fatti in aziende che hanno una storia e raccontano un prodotto sono sempre le migliori rispetto a fast food o grandi catene che vendono lo stesso prodotto ma in quantità commerciali facendo perdere la qualità e il lavoro di un’azienda che cura quel determinato prodotto da molti anni e con un eredità davvero storica.

Negli anni, il pubblico ha imparato a gustare prodotti soprattutto in questo momento storico dove si sceglie il gourmet e si praticano meglio gli assaggi con eventi organizzati su alcuni prodotti locali. Tra questi, sicuramente, rientra il lardo di colonnata, un prodotto che sta acquisendo valore ma lo ha fatto negli anni.

Andiamo a vedere uno dei produttori di lardo di colonnata migliori del momento e quali sono i dettagli che lasciano tutti senza parole: tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Lardo di colonnata, tutti i dettagli e i migliori produttori del momento

Se vuoi assaggiare un buon lardo di colonnata e gustartelo con dei crostini e un bicchiere di ino, abbiamo deciso di consigliarti il lardo Giannarelli a Massa e Carrara. Questa azienda racconta una storia di questa famiglia che apri la sua prima macelleria salumeria nel 1953 a Bedizzano, il paese più grande a monte di Carrara, nel versante marmifero di Colonnata. Iniziò, quindi, a fare il lardo e nel 1996 venne registrato il famoso marchio di “Lardo di Colonnata”.

Nel 1997 si costituisce una società per la produzione dei salumi tipici di Colonnata: Lardo, Pancetta e Guanciale e nel 1999, invece, viene fondato il Primo Presidio Slow Food. L’attività della famiglia Giannarelli, ormai., è conosciuta in tutto il mondo e ha sempre avuto il massimo rispetto per l’assoluta salubrità dei suoi prodotti.

I prodotti

Oltre i lardo, solitamente questa azienda produce anche altri prodotti che sono davvero gustosi e di prima qualità.

Tra questi, abbiamo: Guanciale, crema di lardo, pancetta steccata di colonnata, sale di colonnata, salsicce e spalla cotta.