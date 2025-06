ULTIM’ORA CODICE DELLA STRADA – “Gemelli diversi”: occhio a questi 2 cartelli, identici ma uno ti stanga e l’altro no | Ci cascano tutti come pere

Nonostante l’esperienza alla guida, molti conducenti continuano a fare confusione tra due importanti segnali stradali.

Tra gli innumerevoli segnali stradali presenti sulle strade italiane, ce ne sono alcuni che continuano incessantemente a confondere i conducenti, mettendo in pericolo la loro incolumità e quella di chi si trova nelle vicinanze.

Del resto i suddetti rappresentano i pilastri della sicurezza stradale e come tali è necessario essere a conoscenza del loro significato corretto. Ci sono due cartelli in particolare che creano caos e apprensione, complice la somiglianza.

Sono molto diffusi nel Bel Paese e nel resto dell’Unione Europea. Una ragione in più dunque per scoprire cosa indicano e le azioni che si devono intraprendere quando si è alla guida. Ma scopriamo insieme quali sono i segnali stradali in questione.

Due segnali simili visivamente ma molto diversi nel significato

La segnaletica stradale è finalizzata a trasmettere visivamente dei messaggi in modo rapido e universale. E questo viene fatto attraverso l’utilizzo di colori, forme e simboli, scelti non causalmente ma in base a principi psicologi e percettivi. Tale sistema però funziona solo se i conducenti riescono ad interpretarlo nella maniera corretta.

Oggi vogliamo focalizzarci su due segnali stradali (visibili qui di seguito), all’apparenza molto simili tra loro. Entrambi infatti sono caratterizzati da una freccia bianca su sfondo blu. Tuttavia, si può notare la forma differente: uno è quadrato e l’altro è circolare. Ed è proprio quest’ultima alla quale si deve prestare attenzione. generalmente i segnali circolari indicano un obbligo o un divieto, mentre quelli quadrati sono utilizzati principalmente per informare o avvertire senza imporre un’azione obbligatoria.

Obbligo o avvertimento?

Se si nota il cartello quadrato (presente nell’immagine di destra) significa che la strada che si sta percorrendo è a senso unico. E’ giusto però sottolineare che questo cartello non ci obbliga a proseguire dritti. Indica semplicemente che non sopraggiungeranno auto nella direzione opposta. Questo tipo di cartello viene solitamente collocato all’inizio di strade a senso unico o in punti in cui è importante ricordare che la carreggiata non consente il traffico in arrivo.

Il cartello circolare invece, impone un comportamento specifico. La freccia bianca su sfondo blu indica la direzione da seguire. Quindi, se quest’ultima punta in avanti, si deve proseguire dritti e non è possibile svoltare a destra o a sinistra. In questo caso si tratta di un obbligo e il suo mancato rispetto può comportare una multa.