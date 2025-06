AVVISO CODICE STRADALE – In Regione passa la nuova legge: ti fermi col rosso e parte la stangata | Puoi evitarla solo così

Fai attenzione al nuovo avviso del Codice stradale in questa Regione: rischi una multa davvero salatissima, ecco perché

Molto spesso siamo sempre stati abituati a darvi delle informazioni circa il Codice della strada e questa volta vogliamo informarvi di quello che sta accadendo in questo periodo storico dove è passata una legge di cui in molte parti d’Italia non si è informati abbastanza e che riguarda in particolare una Regione; andiamo a vedere subito di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, il Codice della strada ha avuto una modifica sostanziale sotto diversi punti di vista e, proprio per questo, esistono diverse normative che lo dimostrano. Infatti, nel 2025 abbiamo assistito ad un cambiamento che riguarda principalmente la legge sull’alcool e la droga divenuta ancora più severa della precedente.

Oggi, però, siamo qui a parlarvi di una nuova legge sempre che riguarda il Codice della strada e che fa riferimento ad una Regione in particolare e può lasciare tutti senza parole.

Nel prossimo paragrafo, infatti, siamo pronti a lasciarvi tutti senza parole e a non farvi rischiare una multa salatissima: ecco di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Codice della strada, cambia tutto: ecco a cosa devi fare molta attenzione

Molto spesso vi sono stati diversi casi di alcuni cittadini che hanno raccontato di aver avuto multe davvero salatissime proprio alla guida che ogni giorno si ripetono perché non si conoscono bene le normative o, altre volte, le coppie violano consapevolmente le regole, spesso convinti che le probabilità di essere sanzionati siano molto basse. In particolare, se l’auto è ferma al semaforo oppure a un segnale di precedenza, tanti conducenti pensano che non si applichino gli obblighi ma anche la sosta fa parte della circolazione stradale.

Stare alla guida senza cintura o usare il cellulare mentre si è fermi alla guida potrebbe essere comunque sanzionabile, che può anche non essere accertata immediatamente dagli organi competenti. Il Codice della Strada, infatti, vieta in maniera seria l’uso di cellulare alla guida e, tuttavia, molti dimenticano che anche la sosta fa parte della circolazione e quindi è vietato usare il telefono anche al semaforo rosso.

Cosa puoi rischiare

Il Codice della strada e la Corte di Cassazione da questo punto di vista non scherzano affatto.

Puoi rischiare , infatti, la multa da 165 a 660 euro e, in caso di recidiva si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Con il nuovo Codice stradale, però, la sanzione aumenterà a un intervallo tra 250 e 1.000 euro e si rischierà la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.