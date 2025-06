CONFERMATO CALDERONE – Lavoro a tempo pieno: ora devi garantire solo 4 ore | È come un part time

Lavoro, ecco la novità che ti vede sul posto di lavoro per 4 ore ed è fatta: tutti i dettagli e le curiosità che cambiano la vita

Nella vita una delle cose a cui si ambisce per vivere in maniera serena e tranquilla e senza troppi fronzoli, è quella di trovare un lavoro a tempo pieno che ci garantisce dei benefici ma soprattutto dei diritti che dovrebbero essere normalizzati nella società. In questo articolo, infatti, abbiamo deciso di approfondire una questione che è davvero interessante: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

Il lavoro nobilita l’uomo diceva un famoso detto e, soprattutto in questo periodo storico di forte crisi economica e dove il lavoro non fa altro che crescere rispetto ai dati scorsi, è molto importante sapere alcune regole che possono definitivamente cambiarti la vita proprio dal punto di vista di diritti in quanto nulla è scontato.

Negli anni, infatti, abbiamo assistito ad una forte crescita e strategia che ha portato alcuni lavori a cambiare, soprattutto in pandemia, quando per ragioni di sicurezza si è introdotto lo smart working che, però, a differenza di altri Paesi, in Italia attualmente non è ancora normalizzato e visto bene.

Nel prossimo paragrafo, vi andremo a parlare di un punto necessario che possa cambiare la tua vita ma che ancora oggi non ne sei a conoscenza: tutti i dettagli e le curiosità proprio sulla malattia.

Lavoro, finalmente si fa chiarezza: ecco cosa sapere sul certificato di malattia

Negli anni, moltissimi utenti hanno cercato di scoprire laddove fosse possibile tutta una serie di diritti e di doveri da rispettare nel caso in cui avesse bisogno di alcuni giorni di malattia e, di conseguenza, del certificato da spedire chiaramente al lavoro. Questo certificato risulta essere importante, perché attesta cosa ha avuto il dipendente e quanti giorni si deve assentare.

La tutela di quel documento ad oggi è tutta telematizzata e basterebbe chiederla al medico di famiglia sia per i lavoratori dipendenti e sia per quelli autonomi che, oltre a quello di famiglia devo gestire autonomamente la comunicazione agli enti previdenziali, come l’INPS. Questa certificazione è obbligatoria proprio all’INPS.

Diritti del lavoratore

E’ molto importante dire che il lavoratore ha l’obbligo di non subire discriminazioni nel periodo di malattia. La legge tutela il lavoratore affinché l’assenza per motivi di salute non incida negativamente sul suo percorso.

Inoltre, circa le visite mediche di controllo, così come stabilisce la legge possono essere in due fasce: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.