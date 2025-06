POLIZIA CONFERMA – Posto di blocco, scatta il controllo paraurti: 400€ la nuova multa dell’estate | Passa la direttiva

Attenzione al posto di blocco per il controllo dei paraurti: tutti i dettagli sulla sanzione che tocca i 400 euro, ecco i dettagli

Molto spesso i nostri lettori sempre ben informati circa tutto quello che sono le novità sul Codice stradale, vorrebbero sapere quali sono le nuove sanzioni che si incorrono se non rispettano determinati punti relativi ai controllo del paraurti, ad esempio. Tra questi, infatti, si rischia una sanzione molto ampia solo per questo errore: andiamo ad approfondire la questione nel corso di questo articolo.

Negli anni, la legge è diventata molto severa dal punto di vista del Codice della strada soprattutto nell’anno 2025 per via del limite della velocità, del controllo del test anti droga e alcool e di molto altro ancora. Inoltre, oggi si è parlato molto di nuove regole da seguire che diventano davvero interessanti se conosciute perché ti fanno rischiare davvero tanto dal punto di vista dei soldi nel portafoglio.

Non tutti, però, conoscono bene la legge e per questo rischiano multe salatissime da oltre 400 euro solo per alcuni errori che, vengono definiti banali ma non lo sono affatto.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andiamo ad approfondire un discorso che al momento non è bene chiarito ma che potrebbe farvi rischiare davvero grosso: ecco tutti i dettagli e di cosa si tratta.

Auto, ecco per cosa potresti rischiare la multa: tutti i dettagli

Se vuoi evitare di incorrere in sanzioni gravissime per la tua vita economica, allora devi sapere alcune regole che riguardano principalmente il gancio traino all’auto. Infatti, è bene dirvi che questa è una soluzione ideale per poter soddisfare esigenze di maggiore spazio soprattutto se ci si sposta per lunghi viaggi o vacanze in auto. Tutti, infatti, sanno che la maggior parte delle vetture, sono predisposte alla costruzione per trainare rimorchi , con un limite fissato in fase di omologazione.

Questo, quindi, chiarisce il fatto che il gancio di traino è un dispositivo che non deve superare i 750 kg nel caso di patente B oppure massa complessiva a pieno carico di motrice e rimorchio non oltre le 3,5 tonnellate. I prezzi, invece, vanno da circa 170 euro sino a oltre 700. In passato il gancio di traino veniva fatto con collaudo, oggi invece questo non viene più fatto.

Quando è vietato il gancio da traino

Esistono anche delle cause per cui questo gancio da traino è vietato dalla legge e si rischia di dover pagare una multa superiore ai 400 euro. In questi casi è previsto il ritiro del libretto di circolazione.

Se, invece, il gancio è stato collaudato da una persona qualificata e correttamente assicurato non avrete problemi a circolare in città.