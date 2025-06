GRATTA E VINCI – Inconfondibili le serie vincenti, iniziano tutte con questi numeri | I tabaccai ti fanno fesso cosi

Sul web stanno circolando dei trucchetti ritenuti infallibili per ottenere una vincita con il proprio biglietto Gratta e Vinci.

Il Gratta e Vinci rappresenta una delle lotterie istantanee più popolari. Semplice e divertente, questa metodologia di gioco, sin dalla sua introduzione nel Bel Paese avvenuta negli anni ’90, ha conquistato milioni di italiani. E le statistiche lo dimostrano.

Ogni giorno infatti si vendono 5,5 milioni di biglietti Gratta e Vinci, un numero notevole, soprattutto se si considera che esistono decine di lotterie, comprese quelle tradizionali, ovvero basate su estrazioni programmate.

Per coloro che non hanno familiarità con il Gratta e Vinci, si tratta di biglietti nei quali è necessario, spesso con l’aiuto di una monetina, togliere la vernice che ricopre i simboli presenti sulla superficie. In questo modo è possibile scoprire immediatamente se i suddetti risultano o meno vincenti. Ma esiste un metodo infallibile per vincere ogni singola volta? Sì, secondo il web.

La lotteria istantanea: probabilità di vincita

La lotteria istantanea può essere molto invitante, soprattutto perché si crede che le probabilità di vincita siamo elevate, a prescindere dalla quantità di denaro offerta. Tale affermazione non è completamente errata se ad esempio si mette a confronto un Gratta e Vinci con una lotteria classica.

Quest’ultima infatti permette di portarsi a casa somme più consistenti ma le vincite risultano meno frequenti. Focalizzandoci sulla lotteria istantanea, vi siete mai chiesti se fosse possibile individuare i biglietti vincenti? Secondo alcuni utenti ci sono degli indizi che consentono di farlo.

Gratta e Vinci, consigli pratici per una vittoria assicurata

Da tempo sta circolando online degli articoli che rivelano i metodi più sicuri per scoprire se un biglietto del Gratta e Vinci sia o meno vincente. Alcuni affermano che sia sufficiente osservare nel dettaglio la superficie: se sono presenti delle imperfezioni significa che avete tra le mani un biglietto fortunato. Altri ancora pensano che delle macchie rappresentino un ottimo segno di una combinazione giusta.

In realtà queste teorie non hanno alcun fondo di verità. Si tratta solamente di leggende metropolitane. Lo stesso ragionamento va applicato a coloro che affermano che i biglietti vincenti hanno un numero seriale tra 001 e 031. Quando si ha a che fare con il Gratta e Vinci, la certezza è una sola: ogni biglietto vanta una probabilità di vincita differente.