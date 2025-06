UFFICIALE BANCA D’ITALIA – Bucato il database del colosso italiano: correntisti agli sportelli | “Ci hanno fregato tutto”

Allarme Banca D’Italia, quello che è successo è davvero pericoloso: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole

Molto spesso i nostri lettori sono davvero interessati a scoprire cosa possa accadere nel mondo ma soprattutto tra i clienti della Banca ossia qualunque tipo di azione che possa essere davvero pericolosa per i clienti di essa: andiamo a vedere insieme in questo articolo cosa sta accadendo ad alcuni correntisti in questo periodo storico. Tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Ormai il mondo odierno corre così veloce che la tecnologia è sia da una parte molto utile per le scoperte e per l’avanzamento delle aziende, e sia negativa per la parte del pishing che continua ad essere formalmente uno dei problemi a cui ancora non si è riuscito a trovare soluzione.

Purtroppo, i clienti di alcune Banche sono spesso stati truffati da alcune forme di pishing che hanno causato diversi rallentamenti e problemi difficili da modificare in poche e semplici mosse. L’obiettivo è proprio quello di far cascare l’utente più debole e, alle volte, ci riescono benissimo.

Andiamo a vedere cosa è successo ultimamente, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda che possono fare la differenza e salvare anche il tuo conto in banca oltre che il tuo portafoglio.

Attenzione alla truffa che sta correndo in questo periodo: ecco cosa tratta

I criminali informatici sono sempre dietro l’angolo e adottano delle regole sempre più impegnative e precise per prendere i dati dei correntisti, degli utenti in generale per sfruttarle a loro piacimento. Però, questo è anche un periodo in cui è facilmente scoprire se qualcuno si prende gioco di voi e per evitare le truffe è meglio contattare la banca e chiedere se la mail in questione proviene da loro.

L’ultimo tentativo di pishing è stato elaborato ai correntisti dell’intesa San Paolo, proprio con una mail che dichiara all’utente che l’account è stato sospeso e, questa mail, sembra essere stata mandata proprio dalla banca anche se non è affatto così. Nella email in questione viene quasi imposto al cliente di aggiornare l’account cliccando su un link presente a fondo pagina per ripristinare tutte le funzioni e questo ti indirizza a una pagina con un form da compilare in cui vanno inseriti i dati di accesso all’app della banca e la truffa è proprio qui.

Ecco come fare a non cadere nella truffa

Quello a cui dovete stare attenti è proprio non rispondere alle mail, guardare immediatamente il destinario e, in ogni caso, contattare le autorità competenti e in questo caso specifico la banca.

Attenzione, solo così potete evitare le truffe.