Concorso per entrare nell’Arma dei Carabinieri: come ed entro quale data è possibile presentare la domanda

Una nuova opportunità professionale che mira all’arruolamento di quasi 5.000 giovani leve nelle Forze dell’Ordine: ecco i requisiti e le tempistiche.

Accedere all’Arma dei Carabinieri significa appartenere a una delle Istituzioni più prestigiose e radicate nel Belpaese, sinonimo di sicurezza, ordine pubblico e servizio costante alla comunità, e nelle ultime ore è stata pubblicata una nuova opportunità per migliaia di giovani che desiderano prendervi parte.

È stato infatti indetto un bando di concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in forma quadriennale che offrirà ai selezionati la possibilità di intraprendere una carriera stabile nelle Forze dell’Ordine italiane.

I vincitori del concorso, aperto ai cittadini tra i 17 e i 24 anni (ma estendibile a 25 per i volontari in ferma prefissata), frequenteranno un corso di sei mesi presso le scuole più prestigiose, come quelle di Roma, Iglesias, Torino, Campobasso, Taranto o Reggio Calabria.

Un percorso che non si limiterà al solo addestramento militare, ma che includerà anche una preparazione giuridica e professionale, in modo da permettere ai futuri Carabinieri di affrontare le sfide quotidiane con lucidità e competenza.

Come si articola il corso

Diventare un Carabiniere significa trasformarsi in un punto di riferimento per i concittadini: le stazioni dell’Arma, infatti, sono percepite spesso come presidi di ascolto e di accoglienza, in grado di rispondere a una vasta gamma di esigenze. Si tratta quindi di un ruolo che non è solo un lavoro, ma una vocazione che richiede passione, dedizione e un forte senso di responsabilità, un’esperienza in grado arricchire sia umanamente che professionalmente e che offre la possibilità di fare la differenza nella vita del prossimo.

Gli allievi, inoltre, avranno la possibilità di specializzarsi in molteplici ambiti, compresa la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, così da poter seguire le proprie inclinazioni naturali.

I requisiti per accedere al concorso

Come anticipato, il concorso è aperto ai giovani tra i 17 e i 24 anni in possesso di un diploma di scuola superiore, e prevede un rigoroso iter selettivo, composto da prove scritte, orali, fisiche e psico-attitudinali.

Attenzione però alle tempistiche: è necessario presentare le domande online entro il 7 luglio 2025, accedendo al sito ufficiale www.carabinieri.it con le proprie credenziali SPID e seguendo le indicazioni della piattaforma stessa. Al termine del processo di selezione, le date esatte e le modalità di incorporamento saranno comunicate tramite un avviso ufficiale sul medesimo sito, generalmente entro un mese dall’inizio del corso: si consiglia perciò di monitorare regolarmente il portale per non perdere alcun aggiornamento.