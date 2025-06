Ictus ischemico e aneurisma: la bibita più bevuta in tutto il mondo ti manda in prognosi riservata | Effetti devastanti

Una delle bevande più popolari e amate al mondo può provocare gravissimi danni alla salute: ecco tutti i dettagli.

Fresche, frizzanti e dolci… le bibite presenti sul mercato sono amate e acquistate da milioni di persone in tutto il mondo. Anche se l’Italia non rientra tra i maggiori consumatori, le loro caratteristiche le rendono irresistibili agli occhi e soprattutto… alle papille gustative di questi ultimi.

Tra marche e tipologie differenti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Ma anche le bevande analcoliche, nonostante l’apparente innocuità, presentano dei lati negativi, legati alla salute. A questo proposito, ce n’è una che svetta su tutte le altre.

Stiamo parlando della Cola, i cui effetti fisiologici cominciano non appena si ingeriscono i primi sorsi. Con il tempo, il consumo regolare di questa bibita può provocare danni permanenti all’organismo. Ma scopriamo nel dettaglio cosa succede quando quest’ultima tocca la bocca del consumatore.

La risposta del corpo alla Cola

Una sola lattina di Cola contiene la bellezza di 39 grammi di zucchero, una quantità che supera di quasi 15 grammi la dose giornaliera consigliata per un adulto. Questo ingrediente, non appena viene ingerito, entra nel sangue e innesca un’impennata di glucosio, mentre il pancreas rilascia insulina.

Non è tutto perché al tempo stesso nel cervello si innalza la dopamina, un neurotrasmettitore legato al piacere e alla ricompensa, simile all’effetto di alcune droghe ricreative. Questo è uno dei motivi per cui le bevande zuccherate possono creare dipendenza. Nei minuti successivi il fegato si mette al lavoro per elaborare l’afflusso di zucchero, mentre la caffeina inizia a fare il suo effetto, provocando la dilatazione delle pupille e l’innalzamento della pressione sanguigna. Dopo circa un’ora dall’assunzione, il inizia a desiderare altri zuccheri, rafforzando un ciclo di consumo frequente e di risposte simili alla dipendenza.

Effetti a lungo termine del consumo regolare di Cola

Bere una sola lattina di Cola occasionalmente può non presentare conseguenze gravi, ma il consumo regolare contribuisce all’aumento di peso, a causa dell’eccesso di zucchero che viene immagazzinato sotto forma di grasso. Invece, i ripetuti picchi di insulina possono portare al diabete di tipo 2.

Non è finita qui perché l’alto contenuto di anidride carbonica causa una possibile gastrite, mentre l’assunzione di zuccheri può provocare altre gravi patologie come l’ictus ischemico e l’aneurisma aortico addominale. Per evitare di andare incontro a queste problematiche, si può ricorrere a delle alternative, come il tè non zuccherato, l’acqua frizzante con limone o l’acqua infusa.