POSTO DI BLOCCO – Un elastico e li freghi, tienilo sempre in auto e addio multe | I carabinieri ci cascano tutte le volte

Attenzione a questa nuova scoperta che può tornarti davvero utile: ecco come dire addio alle multe con questo trucchetto

Molto spesso ci troviamo dinnanzi a dei progressi tecnologici che possono lasciarci senza parole soprattutto se si tratta di sanzioni previste dal Codice della strada che, nel corso di questo 2025 sono diventate sempre più severe. Ultimamente, però, abbiamo deciso di salvare il tuo portafoglio invitandoti ad usare questi trucchetti che possono fare la differenza proprio nella tua auto: andiamo a vedere come fare, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole.

Il Codice della strada, ultimamente, è diventato più severo e ha deciso di controllare il limite di velocità, alcool e droghe con test altamente avanzati che possono compromettere la tua patente ritirandotela anche per pochissimo. Proprio per questo, i lettori e gli utenti sono sempre molto preoccupati.

Un altro elemento da non sottovalutare è l’uso del telefono alla guida che, seppur può sembrare banale, è severamente vietato. Proprio per questo, abbiamo deciso di non farti rischiare la multa svelandoti un trucchetto che potrebbe fare la differenza in auto e ti fa risparmiare anche moltissimi soldi.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza al tuo portafoglio.

Trucchetti per l’auto: ecco come risparmiare molti soldi

Se sei una persona che ama la tecnologia e vuole essere sempre un passo avanti agli altri, allora è arrivato il momento di condividere insieme una scoperta che non solo ti può salvare la vita ma anche il portafoglio: si tratta del porta telefono da portare direttamente in auto se il tuo si è rotto o lo hai dimenticato a casa.

Crearlo è davvero una pratica semplice e potresti farlo con oggetti che hai in casa ma non utilizzi affatto: basterebbe, in realtà, un elastico, una graffetta grande e la tua creatività. Potrebbe davvero farti risparmiare i soldie potrebbe fungere proprio da porta telefono posizionato alla guida.

Cosa fare

Prendi la graffetta, posizionala in un posto strategico che ti permette di usare il navigatore facilmente, blocca l’elastico con la graffetta grande. Successivamente, infila il telefono tra i due elastici e aspetta: ti renderai conto che il telefono non ti scivolerà e potrà fungere da navigatore.

Insomma una scoperta innovativa che ti può svoltare la vita e non ti fa sicuramente rischiare una multa salatissima. Provaci e facci sapere cosa ne pensi!