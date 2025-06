Marina di Carrara: stasera e domani 21 giugno 2025 si apre il fine settimana di Orizzonti dell’arte

Gli incontri saranno ospitati presso la sala conferenze dell’Autorità Portuale a Marina di Carrara: due giorni ricchi di suggestioni e nuovi stimoli.

A Carrara, l’arte non è mai un’esperienza distante o elitaria, ma piuttosto un invito al dialogo e alla scoperta, e lo dimostra anche il ricco calendario di eventi in programma per la stagione estiva, una full immersion nella musica e nelle arti visive che non interesserà solo il centro storico, ma anche il litorale e i borghi montani limitrofi.

Ed è con questo spirito che nasce l’associazione Qulture, una realtà giovane e dinamica che ha fatto della divulgazione culturale la propria mission.

Fondata da un gruppo di appassionati e professionisti, Qulture si ripropone di avvicinare un pubblico eterogeneo all’arte grazie a un approccio coinvolgente e mai scontato, ideando eventi che stimolano la curiosità e il senso critico dei rispettivi partecipanti.

L’associazione lavora in sinergia con diversi enti pubblici e privati – come il Comune di Carrara, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il Rotary Club di Massa e Carrara – e si avvale della collaborazione di librerie, strutture ricettive e realtà locali. Oggi, ad esempio, Marina di Massa ospiterà la prima edizione della rassegna “Orizzonti dell’Arte”: ecco tutti i dettagli.

Venerdì 20 giugno

Gli incontri, che si terranno nella sala conferenze dell’Autorità Portuale in via Colombo 6, saranno moderati da Davide Pugnana e da Antonio Celano, e chiunque desideri può presenziare a titolo assolutamente gratuito. La rassegna prenderà il via stamattina, e celebrerà i 40 anni della rivista “Art e Dossier” grazie alla presentazione di quattro volumi editi da Giunti, opere che reinterpretano l’arte da prospettive originali, spesso provocatorie ma sempre sorprendenti.

Alle 10:30 la sala ospiterà “Vero Falso Fake” di Federico Giannini, un viaggio tra bufale artistiche, credenze errate e falsificazioni madornali che si pone l’obiettivo di tracciare una linea di confine tra il mito e la cruda realtà. Alle 18:00, invece, sarà il turno dell’affascinante “Corpo a corpo” di Stefano Causa e Arabella Cifani, un appuntamento volto all’esplorazione del corpo umano e del suo ruolo nell’arte.

Sabato 21 giugno

Alle ore 11:00 di sabato 21 giugno sarà invece la volta di “Fluido“, presentato da Roberta Scorranese, una riflessione sull’identità e sulla trasformazione attraverso le immagini, tra concreto e onirico. Infine, alle 18:00 Alfredo Accatino inaugurerà “Sparks“, una raccolta di storie poco note al grande pubblico, ma straordinariamente affascinanti ed evocative.

Vi ricordiamo che l’ingresso a ogni evento è assolutamente gratuito; per seguire le attività future di Qulture, inoltre, vi suggeriamo di visitare la pagina Instagram ufficiale dell’associazione.