Aulla in festa: tutto pronto per il 21 giugno in occasione della Festa della Musica

Solstizio d’estate in musica per gli abitanti di Aulla: sabato 21 giugno il paese sarà teatro di un evento imperdibile, che renderà onore al contributo del maestro Franco Lorenzini alla comunità.

La Festa della Musica ad Aulla, in calendario sabato 21 giugno, si prepara a celebrare il solstizio d’estate con un nuovo evento, ricco di emozioni e interventi.

L’iniziativa, inserita in una più grande manifestazione internazionale che coinvolge ben 120 Paesi, è organizzata dal Comune di Aulla in collaborazione con la Pro Loco, con il Cenacolo Micheloni e con l’Associazione Amici di San Caprasio, e animerà il paese con un programma entusiasmante e serrato.

Il tema del 2025 è “I mestieri della musica”, un omaggio alle professioni che contribuiscono al mondo musicale, dai musicisti stessi ai tecnici del suono e alle maestranze, fino ad arrivare a insegnanti e compositori, e regalerà particolare lustro alla figura di Franco Lorenzini, storico maestro e fondatore della scuola di Palazzo Centurione.

Ecco il programma completo dell’evento.

La Festa della Musica ad Aulla 2025

I festeggiamenti inizieranno venerdì 20 giugno alle ore 20:45 in Piazza Cesare Battisti, con l’esposizione di una targa commemorativa in onore del maestro Lorenzini, apposta per l’occasione all’ingresso di Palazzo Centurione. A seguire, la premiazione delle associazioni musicali del territorio, nonché un memoriale a cura del dirigente scolastico Fabrizio Rosi, che conobbe personalmente il maestro.

L’iniziativa sarà arricchita anche da alcuni interventi e intermezzi musicali eseguiti da giovani talenti locali, come Alessandro Zavattaro, Andrea Tosi, Paolo Bongi ed Ester Caracusi. Infine, verranno consegnate le pergamene di riconoscimento alle Filarmoniche del territorio (Albianese, Caprigliolese, San Michele di Olivola e Santa Cecilia di Pallerone), alla Lunigiana Dance e a Tap Dancing School.



Il contributo di Franco Lorenzini alla scena lunigianese

Originario di La Spezia, il maestro Lorenzini non si sottrasse a un’impegnativa gavetta musicale in giovane età a bordo delle navi da crociera, esperienza che arricchì il suo stile e la sua visione artistica, fino ad arrivare a collaborare anche con Toto Cotugno nel progetto “Totò e i Topi”.

In seguito, Lorenzini scelse di dedicarsi completamente all’insegnamento, fondando ad Aulla la scuola di musica di Palazzo Centurione e ispirando le nuove leve, che tutt’ora frequentano la struttura. L’influenza di Lorenzini, infatti, è tangibile anche a distanza di 3 generazioni dall’inizio della sua attività didattica: spentosi nel 2019, ora il maestro verrà ricordato ufficialmente anche da quelle a venire grazie alla targa infissa a Palazzo Centurione.