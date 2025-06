TRAGEDIA EUROSPIN – Clienti indignati scappano via: “andremo a comprare altrove” | Collassa il gigante low cost

Eurospin perde colpi proprio per colpa di questo sistema: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori amano fare la spesa in catene di supermercati che, come definisce Altroconsumo, sono abbastanza convenienti e ti fanno risparmiare moltissimi soldi durante il mese. In questo articolo, però ti approfondiremo un discorso che riguarda una delle catene di supermercati tra le più ambite del momento: stiamo parlando di Eurospin. Andiamo a vedere cosa è successo e qual è il tema da approfondire.

Negli anni, visto il rincaro dei prezzi molti consumatori hanno previsto rincorrere l’offerta mantenendo la qualità ed è proprio questo che costantemente fanno per accalappiarsi prodotti di qualità e anche BIO a poco prezzo.

Il tutto si è venuto a creare proprio per i dazi introdotti da Donald Trump ma anche per la guerra che da qualche anno a questa parte interessa Russia e Ucraina. Tornando al tema Eurospin, si è notato che una categoria in particolare non è mai in offerta e questo ha fatto indignare parecchio i consumatori che sono rimasti davvero senza parole chiedendo quindi le dovute spiegazioni.

Ovviamente stiamo facendo riferimento al settore del benessere per eccellenza, quello dell’ortofrutta: andiamo a vedere, però, cosa è successo, quali sono le motivazioni e tutti i dettagli che fanno riferimento a questa scelta.

Eurospin, la novità che non piace ai consumatori

In molti si sono resi conto che da Eurospin, la catena tra le più gettonate del momento, non ha molte offerte per quanto riguarda l’ortofrutta anche se nella copertina pubblicitaria spicca l’offerta che interessa le mele a 0,99 euro il kg, così che acquistandolo, si sosterrà la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

Fino a poco tempo fa, come notato da moltissimi lettori, sotto i volantini c’erano spesso ringraziamenti al pubblico e alla clientela, ma da qualche tempo a questa parte il mood è cambiato, ed è per questo che fra i commenti si ripete lo stesso concetto: “i prezzi oramai sono più alti di altri supermercati. Non è più la spesa intelligente”.

Altre dichiarazioni

Ovviamente non sappiamo se a scrivere sui social sono dei clienti o dei personaggi che amano commentare e fare trash, ma il concetto è mantenuto per moltissimi altri clienti.

Insomma chi associava Eurospin alla convenienza oggi sta cambiando percezione tanto che tra gli utenti si legge: “Meno male non sono la sola a pensare che i prezzi ad eurospin sono aumentati tantissimo – scrive una signora dopo una sfilza di post di lamentela – Io che ho sempre fatto la spesa da Eurospin… dov’è la convenienza ora?”.