CONFERMATO DAL GOVERNO – Incentivi auto, approvati 20.000€ di ecobonus | Trovi la macchina nuova parcheggiata in box

Incentivi auto approvati a 20.000 euro tutte le novità che ti possono cambiare la vita: i dettagli e le curiosità

Nell’ultimo decennio, abbiamo assistito ad un cambiamento sostanziale dal punto di vista tecnologico di diversi aspetti della vita quotidiana, tra cui dell’acquisto delle auto che, hanno subito un forte cambiamento con modelli mai considerati prima d’ora. Uno di questi è proprio l’auto elettrica che, nonostante non sia parecchio sviluppata al momento, può dare delle enormi soddisfazioni sotto alcuni aspetti come gli stessi incentivi che tutti sognano.

Abbiamo spesso sentito parlare di un discorso di modifiche sostanziale del mondo delle auto, proprio perché sono state introdotte quelle elettriche in misura interessante circa il rispetto dell’ambiente e come forma di eliminazione (laddove sia possibile) dell’inquinamento.

Oggi, però, le cose stanno cambiando e proprio per questo il Governo ha messo in moto degli incentivi sull’ecobonus che si fanno davvero interessanti e che abbiamo deciso di approfondire meglio nel prossimo paragrafo.

Andiamo a vedere i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole ma anche i requisiti e i vari bonus che possono fare la differenza nella tua vita quotidiana.

Incentivi auto elettriche: ecco la novità del momento

Se siamo dinnanzi a dei progressi tecnologici che avvengono nella nostra società, non si può non parlare del fatto che ultimamente sono stati introdotti degli incentivi per tutti coloro che desiderano acquistare delle auto elettriche che, ad oggi, rappresentano il 5% del mercato nazionale. Al momento, come si può evincere, la percentuale è davvero molto bassa specie in un contesto europeo dove la transizione verso la mobilità elettrica viene sempre di più incentivata.

Il motivo per cui queste auto non sono ancora sviluppate è proprio l’alto costo di acquisto dei veicoli elettrici, ma per stimolare il costo d’acquisto le autorità italiane ed europee hanno introdotto quindi degli incentivi economici diretti. Non si parla d’altro che di contributi diretti pensati per abbattere la spesa iniziale e promuovere il rinnovamento ed importante distinguerli dagli interventi locali, come il Bando Rinnova Veicoli della Regione Lombardia. La novità riguarda proprio il perimetro di applicazione dell’ecobonus statale che riguardano auto a emissione zero, che però escludono le motorizzazioni.

Quali sono i fondi disponibili

Il documento di revisione del PNRR ha previsto 597 milioni di euro per incentivare il passaggio a veicoli elettrici.

Però c’è da dire che circa il bonus per l’installazione delle colonnine di ricarica, dei 700 milioni sono stati usati solamente 100. Il nuovo Ecobonus invece è una misura mirata alla mobilità a zero emissioni e riguarda:

Privati cittadini, con incentivi modulati in base all’ISEE

con incentivi modulati in base all’ISEE Microimprese, per l’acquisto di veicoli commerciali elettrici