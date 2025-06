Vacanze low cost, 34€ al giorno per una settimana volo incluso: al ristorante 5€ a testa | La nuova meta degli accattoni

Se sogni una vacanza low cost per staccare dalla routine, questo è il posto per te: con 35 euro te la cavi benissimo, tutti i dettagli

Il mondo dei viaggi risulta uno dei tempi più belli su cui navigare non solo per esplorare e per conoscere nuove realtà e nuovi scorci di storia ma anche per staccare la spina dalla solita routine quotidiana. L’obiettivo di ognuno di noi, però, è quello di risparmiare per la propria vacanza e con questa meta turistica il gioco è fatto: andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Se sogni di viaggiare e pianificare il tuo viaggio è sempre stato un grosso problema, allora basta sapere qual è il tuo budget cercando di raggiungere un accordo che possa cambiare di gran lunga la vita ad ognuno di noi. Proprio per questo, abbiamo deciso di consigliarti una meta diversa dalle solite, che non solo ti fa assaporare i vari sapori ma anche ti lascia un ricordo davvero meraviglioso della spiaggia e del mare cristallino.

Nel corso della nostra vita, abbiamo provato a parlarvi di varie mete ma adesso ne approfondiremo una in Croazia che siamo sicuri possa fare la differenza alla tua vita, facendo vivere un sogno proprio come meriti.

Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Vacanza da sogno, è qui il posto per te: ecco dove si trova

Negli anni, vi abbiamo sempre parlato di posti meravigliosi che possono di gran lunga fare la differenza alla tua vita spendendo davvero poco. Uno di quest che abbiamo deciso di approfondire nel nostro articolo è proprio Budva, in Montenegro, ricca di storia, cultura e bellezza, uno dei posti più in voga del momento che sta diventando sempre più famosa e gettonata grazie alla moltitudine di attrazioni naturali.

Ultimamente, Budva è conosciuta anche come la Miami Montenegrina grazie all’invidiabile mix di spiagge da sogno e calette mozzafiato, bagnate da un mare limpido e cristallino, ed un lungomare ricco di locali e movida. Per arrivarci basta andare all’Aeroporto di Podgorica che ha meno di 10 minuti con un pula ti porterà proprio a Budva.

Offerta esclusiva per questo posto meraviglioso

Secondo gli studi analizzati con SkyScanner, e tariffe calcolate a persona simulando un volo a/r + soggiorno di 7 notti e 8 giorni per due persone vengono intorno ai 400 euro o anche qualcosa di meno.

Insomma per una settimana a Ferragosto spenderesti tra volo e hotel all’incirca 500 euro.