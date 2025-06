ALLERTA STRISCE BLU – Scatta l’obbligo: parcheggia sotto al lampione o trovi la multa | Altri 344€ alla Municipale

Attenzione a questo obbligo quando si parcheggia sott al lampione o trovi una bella multa come sorpresa: ecco i dettagli

Molto spesso ci si trova dinnanzi ad alcune dinamiche per quanto riguarda il Codice della strada e il tema parcheggi che lasciano davvero tutti senza parole: proprio per questo, infatti, abbiamo deciso di approfondire l’argomento evitandoti una grossa multa per un errore che almeno una volta commetti spesso: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Negli anni, il tema dei parcheggi ha fatto discutere moltissimo gli utenti ma anche le multe che fioccano come non mai soprattutto se non si sanno le regole e non si è ben informati. Ultimamente, infatti, si è parlato del caso del ragazzo che non trovando parcheggio a Roma prima che cominciasse la maturità ha chiesto con un biglietto di non fare la multa ma che, puntualmente, il vigile di turno non ha ascoltato affatto la richiesta.

Questo è uno degli esempi lampanti di questi giorni per quanto riguarda il tema delle multe per quanto riguarda i parcheggi.

Ci sono anche delle altre cose da considerare che possono fare la differenza: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli da conoscere e da sapere che possono salvarti da una multa poco gradita.

Parcheggio, fai attenzione o rischi una multa: ecco di che si tratta

Quello a cui non hai mai fatto caso ma è molto importante da considerare è proprio il fatto che bisogna rispettare alcuni punti obbligatori soprattutto per quanto riguarda il tema delle illuminazioni.

Infatti come stabilito all’articolo 153 considerato dal portale dell’ACI, bisogna tenere presente che vanno accese le luci subito “dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro”.

Sanzione

Se non rispetti le regole ovviamente incorri in una sanzione amministrativa molto importante di una somma che va da € 87 a € 344.

Al comma 11, inoltre, si legge: “Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173″.