URGENTE – Lavoro, Vaticano cerca sacerdoti: pagano una vera favola | 4.000€ per leggere i salmi, soldi sicuri

Il guadagno mensile dei preti può raggiungere migliaia di euro, ma solo una categoria può arrivare ad ottenere tale stipendio.

Attualmente ci sono più di 31 mila sacerdoti all’attivo in Italia, un dato in calo del 20% rispetto al 2000. In aumento però è la percentuale degli stranieri che hanno deciso di seguire il medesimo percorso clericale: se nel 1990 la quota superava a malapena i 200, oggi se ne registrano oltre 2600.

Come ogni lavoratore che si rispetti, anche i preti ricevono uno stipendio mensile, anche se sono presenti alcune importanti differenze. Innanzitutto il suddetto viene erogato direttamente dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei), ovvero l’assemblea permanente dei vescovi italiani della Chiesa Cattolica.

Inoltre la cifra che spetta ad ogni parroco viene calcolata in base ad un sistema di punti e ad altri fattori ben precisi. Nella stragrande maggioranza dei casi, il guadagno corrisponde a qualche centinaio di euro, ma alcuni hanno diritto ad una retribuzione di ben 4 mila euro.

Come viene calcolata la retribuzione di un prete

Come accennato in precedenza, la paga di un sacerdote si basa su un sistema di punti, ciascuno dei quali ha un valore economico di 12,61 euro. Questo significa che un giovane prete appena ordinato può ricevere un totale di 80 punti al mese, che si traducono in 1008 euro.

Tuttavia è necessario sottolineare che non si tratta dello stipendio netto in quanto è soggetto ad una tassazione del 23%, alla quale si aggiunge una somma di 70 euro detratta ogni mese dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC), che ha il compito di gestire le offerte raccolte. Questo significa che la remunerazione spesso non supera i 1000 euro. Tuttavia, ci sono delle eccezioni.

Uno stipendio di 4 mila euro

Nonostante la paga di un prete tende ad essere simile a quella di un dipendente qualunque, alcuni ricevono una retribuzione molto più alta. E’ giusto però aggiungere che la suddetta tende a crescere con l’anzianità e con la tipologia di incarichi.

Invece, una determinata categoria di sacerdoti riesce addirittura a raggiungere i 4 mila euro mensili. Il motivo? Semplice, fanno parte dell’Ordinamento Militare, e quindi sono considerati ufficiali a tutti gli effetti. Ecco perché questi sono gli unici a ricevere uno stipendio direttamente dallo Stato.