Carrara, piazza del Duomo: apre “Le Follie di Ciccio” al posto dello storico “Dalle Zie”

Dopo una proficua parentesi in Trentino, lo chef bergamasco Daniele Donvito si prepara a inaugurare il suo nuovo ristorante nel cuore di Carrara: ecco quando.

Tra una manciata di ore, gli abitanti della città potranno finalmente accedere a un nuovo gioiello gastronomico nel centro di Carrara: si tratta del ristorante “Le Follie di Ciccio“, che prenderà il posto dello storico “Dalle Zie” in Piazza Duomo.

Lo chef Daniele Donvito, di 52 anni e originario di Bergamo, porta nella città del marmo la sua passione per la cucina, nonché un progetto assai ambizioso, destinato a ravvivare il cuore del centro cittadino.

“Cercavo un locale da rilevare tra la Versilia e Carrara” – ha ammesso lo chef al quotidiano Il Tirreno – “luoghi che conosco bene: ci venivo al mare con la mia famiglia“.

E, nonostante il suo retaggio lombardo-trentino, Donvito sembra determinato a riproporre i piatti della tradizione carrarese con un approccio rispettoso ma innovativo, e spiega: “Prima di tutto l’esperienza non mi manca, e poi ho studiato“. A riprova del suo impegno, lo chef riferisce di aver acquistato un libro di ricette tradizionali, ma ammette altresì: “C’è anche una signora, che è carrarese, che mi dà dei buoni suggerimento“.

La Lombardia abbraccia la cultura culinaria carrarese

Dopo anni di chiusura, il locale che un tempo ospitava “Dalle Zie” rinasce con un’identità nuova di zecca, fresca e dinamica. Donvito, con un’esperienza consolidata come chef stagionale in Trentino, ha scelto Carrara non solo per il suo legame affettivo con la città, ma anche per il potenziale della suggestiva Piazza Duomo, che si affaccia sulla cattedrale.

Il ristorante “Le Follie di Ciccio” disporrà di 25-28 coperti interni, e di un ampio dehor da circa 40 posti; il locale punta a diventare un punto di riferimento per turisti e locals, con una proposta che combinerà la tradizione con la creatività di chi affronta una nuova gastronomia regionale con occhi curiosi. Il menù, a quanto si apprende, si articolerà in due opzioni: una dedicata ai piatti tipici carrarini, come i tordelli, e un’altra che celebra i sapori del Nord Italia, con specialità come i tortelli con ricotta di bufala, pomodorini e burro aromatizzato, oppure il risotto ai funghi di bosco e gorgonzola. E non è tutto: in vista dell’inaugurazione, chef Donvito presenterà alla clientela un piatto esclusivo: maltagliati di pasta fresca con crema di zucchine, stracciatella e pomodorini gialli, omaggiando i colori della kermesse White Carrara.

La data dell’inaugurazione

Il locale aprirà i battenti sabato 28 giugno alle ore 18:30, e sarà un evento festoso con musica dal vivo, buffet, torta e spumante. Sarà aperto a tutti coloro che vorranno brindare alla nuova avventura dello chef bergamasco, che ha scelto di sincronizzare l’inaugurazione del locale con l’affollata kermesse White Carrara.

Fiducioso, Donvito ha riferito: “Ho notato tanto movimento in piazza, soprattutto dai turisti“. L’evento, perciò, ha tutte le carte in regola per siglare una partenza col botto.