Il Centro Icaro compie vent’anni: venerdì 4 luglio inaugurazione della mostra Stra-Vòlti

In occasione del ventennale dall’inaugurazione, a Licciana Nardi arriva finalmente la due giorni “Icaro Fest”. Ecco tutti gli eventi in programma.

La comunità di Licciana Nardi si prepara a festeggiare il ventesimo compleanno del Centro Icaro di Costamala con un calendario ricco di eventi.

Il polo multivalente, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, è stato infatti inaugurato nell’ormai lontano 2005, e nel tempo si è affermato come un luogo di formazione, aggregazione e crescita per i giovani del territorio, diventando altresì un punto di riferimento per tutta la cittadinanza locale.

Situato nel cuore della vallata del Taverone, il Centro Icaro propone attività gratuite (o accessibili a costi minimi) alla popolazione lunigianese, come corsi di cucina, cineforum, gite e persino supporto scolastico agli studenti, ma offre anche spazio a band emergenti e laboratori creativi, favorendo il senso di coesione e di identità territoriale.

Per riconoscere i meriti del centro e l’importanza delle sue iniziative per la popolazione di Licciana Nardi e limitrofi, l’Amministrazione locale ha varato una due giorni destinata a coinvolgere sia i residenti che gli avventori occasionali, ovvero il progetto “Icaro Fest”.

“Icaro Fest”, quando l’impegno civile incontra la creatività

Per celebrare il ventennale del polo, come anticipato, il 4 e 5 luglio si terrà l’iniziativa “Icaro Fest”, una due giorni di eventi a Costamala che rientra nel più ampio progetto “Venti eventi”.

Il 4 luglio, la festa inizierà con l’inaugurazione della mostra “Stra-vòlti”, curata da Studio Come, che racconterà l’evoluzione del centro attraverso immagini di repertorio e testimonianze. Alle 18:30 del giorno successivo, invece, “Buon compleanno Icaro” celebrerà la storia del polo, con l’intervento di rappresentanti della SdS e dei comuni lunigianesi. A seguire, la presentazione della mostra “Come ti vedo, volti e prospettive attraverso lo sguardo”, realizzata da Sigeric con le fotografie dei ragazzi che hanno aderito al progetto “Futuro Aperto”. Ma “Icaro Fest” non dedicherà solamente spazio alla celebrazione del centro: gli avventori potranno anche assistere a una rappresentazione teatrale, e avranno a disposizione un’ampia area esterna in cui proseguire i festeggiamenti, tra musica e drink all’aperto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Centro Icaro (@centroicaro)

Un finale col botto

Alle 21:30 di sabato 5 luglio il gruppo Cilè metterà in scena la commedia “Il povero Piero” di Achille Campanile, diretta da Danilo Accialini, presso il cortile del Centro Icaro.

Ogni sera, inoltre, la Proloco Malaspina curerà un’area con faccette, bar e musica dal vivo: tutti gli eventi sono aperti al pubblico con accesso libero, mentre le eventuali consumazioni, ovviamente, saranno a carico degli astanti.