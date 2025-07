Salumi, butta via subito la carta e mettili qua dentro: ti durano mesi senza guastarsi | Il trucchetto da primini dell’alberghiero

Fai molta attenzione a buttare la carta dei salumi qui, e mettili proprio qua dentro: ecco di che si tratta, tutti i dettagli

Molto spesso i nostri lettori ci chiedono dei metodi alternativi ma sempre intelligenti per poter conservare i loro salumi così da non buttarli facilmente con la stagione calda. Andiamo a vedere un buon metodo che ti può rivoluzionare la vita senza ricorrere a chissà quali magie estreme: ecco tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Come conservare i salumi senza buttarli: ecco il segreto

Di trucchetti pr i nostri fantastici lettori ne abbiamo svelati fin troppi, ma questo è davvero molto interessante e potrebbe svoltarti davvero la giornata. Nel corso dei tempi, ci è sempre stato chiesto se esiste un metodo per conservare salumi o salumi affettati, visto che è un esigenza che si protrae da parecchi anni. Sappiamo che la durata massima di un salume è massimo di 2 o 3 giorni soprattutto in estate perché perde di qualità.

Proprio a tal proposito vi diciamo uno dei metodi di conservazione che fanno la differenza: che si tratti di Capocollo di Martina Franca o, ancora, di una salsiccia stagionata oppure una soppressata, il concetto è sempre lo stesso. Se lo hai già acquistato in trancio sottovuoto, vale la data di scadenza riportata in etichetta, ma non appena verrà aperta la data di scadenza non ha più valore, da questo momento la vita del salume dipende da come questo viene conservato.

Il segreto

Non appena il salume è aperto il tempo di conservazione cambia e potrebbe essere massimodi 5 o 6 giorni se si opta per un sacchetto di polipropilene sottovuoto.

Se non è possibile, infatti, avvolgeteli con della carta di alluminio facendola aderire il più possibile alla carta per alimenti cos’ da limitare al massimo l’aria e riponetelo nel frigo. Consumatelo in 2 o 3 giorni al massimo.