Codice della strada, OBBLIGATORIO guidare da soli in queste fasce orarie: VIETATO portare passeggeri a bordo | Tua moglie sta a casa

Attenzione al nuovo Codice della strada e le nuove regole: ecco cosa si può fare in queste fasce orarie, tutti i dettagli

Le nuove norme del Codice stradale sono davvero cambiate e spesso fanno riflettere. Infatti, moltissime persone devono rispettare le nuove regole tanto che conprotano delle sanzioni molto gravi se non lo si fa; una di queste è proprio relativa al famoso guidare da soli in determinate fasce orarie. Ma il concetto lo andiamo ad approfondire meglio in questo articolo spiegandovi tutti i dettagli e le curiosità annesse.

Nonostante il Codice della strada nell’ultimo anno ha previsto delle sanzioni molto salate per chi infrange le regole ma soprattutto per il limite di velocità e il test anti droga e alcool, a, il numero delle infrazioni, non smette mai di essere elevato e di causare non pochi danni ma soprattutto incidenti che possono compromettere la vita di una persona.

Per prevenirle e contrastarle, infatti, le Forze dell’ordine sono intervenute con un controllo serrato e imprevedibile a tutti i cittadini su tutto il territorio stradale. E’ risaputo poi che in determinate aree vi è sempre un posto di blocco che incute una certa ansia anche nel conducente più diligente, anche se il veicolo e i suoi documenti sono perfettamente in ordine.

Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole: ecco cosa devi conoscere sulle nuove regole.

Divieto del “Ciao”, ecco cosa si rischia: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal giornale Today, a Rezzato, in provincia di Brescia, ha visto protagonista un cittadino e la Polizia Locale. L’automobilista ad un semplice ciao , ha instillato nella mente delle Forze dell’Ordine al posto di blocco, un dubbio, tale da volerci vedere chiaro. Il ciao dell’automobilista è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso già molto pieno di cose che si è dovuto sversare.

Una volta fermato e sottoposto all’accertamento, il conducente si è scoperto non essere in possesso della patente di guida, ma dopo varie scuse di averla lasciata a casa si è scoperto il misfatto. Le conseguenze dell’uomo, quindi, non sono state così leggere come si pensa: 5.000 euro e sanzioni amministrative molto dure, tra cui addirittura il fermo dell’auto.

Altre considerazioni sull’episodio

Il lavoro tempestivo degli agenti e il loro dubbio ha scatenato una multa davvero salata per questo automobilista.

Forse per lui, sarebbe stato meglio tenere la mano sul volante ed evitare il saluto alla Polizia Locale.