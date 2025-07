Canone RAI, è la fine: se compi gli anni entro il 31 luglio lo cancellano d’ufficio | Non paghi più niente

Canone Rai, finalmente la novità per chi compie gli anni il 31 luglio: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso il nostro pubblico è sempre tentato dal voler risparmiare sulle bollette, tasse e anche per quanto riguarda il Canone Rai. Nel corso degli anni, abbiamo deciso finalmente di darti un aggiornamento che viene considerato dai nostti utenti molto molto interessante: andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Negli anni, infatti, tantissime persone hanno deciso di riuscire a risparmiare trovando vari metodi ma non sapendo cose illegali che potessero fare sicuramente la differenza. Tra questi vi è il famoso Canone Rai, un’imposta obbligatoria per tutti coloro che possegono una tv o fanno anche riferimento a tutti i dispositivi che possono essere collegati a questo.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma determinate categorie non devono assolutamente pagare questa imposta, soprattutto coloro che entro il 31 luglio compiono gli anni e possono risparmiare.

Abbiamo deciso di approfondire tale discorso con una novità che potrebbe far felice te e il tuo portafoglio: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Canone Rai, tutti i dettagli che fanno la differenza

Non tutti ne sono a conoscenza ma il cambiamento del canone Rai sembra essere stabilito solo per alcune persone; infatti, pare che questo sia tornato ad essere alla cifra di 90 euro, una cifra che a quanto pare tutti saranno tenuti a pagare salvo evidentemente eccezioni che possono di gran lunga fare la differenza.

Per uanto riguarda il Canone Rai, potranno astenersi dal pagare il canone RAI i cittadini di età superiore ai 75 anni e con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro. Altre persone che rientrano in questo nuovo circuito sono anche i diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari e i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana.

Altre novità sulle esenzioni

Per quanto riguarda gli anzini ultra 75enni, questi devono dimostrare che il loro reddito annuo, incluso quello del coniuge, non supera gli 8mila euro.

Come precisa l’Agenzia delle entrate, infatti, si legge che : “l’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre”.