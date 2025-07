Ministero dell’Interno – Lavora con Salvini: concorso facilissimo, per entrare devi solo azzeccare 3 risposte esatte | Il quiz patente è più difficile

Il MInistero dell'Interno ha pubblicato un bando per la selezione di nuovi prefetti - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

Nuovi impieghi in arrivo presso il Ministero dell’Interno: ecco i requisiti necessari per partecipare e le prove d’esame da affrontare.

Udite, udite. Ci sono grandi novità in ambito lavorativo, e non si tratta di un impiego qualsiasi. Uno dei Ministeri più importanti d’Italia ha messo a disposizione 158 posti da dirigente. Si tratta del Ministero dell’Interno, che tramite il bando appena pubblicato avrà modo di selezione le nuove figure.

Nello specifico, i vincitori otterranno la nomina di Consiglieri e avranno la possibilità di intraprendere la carriera prefettizia, di durata annuale, al termine del quale avranno modo di conseguire la qualifica di Viceprefetto aggiunto.

Sarà un processo di reclutamento alquanto ampio, al quale si può partecipare inviando la candidatura al sito https://concorsiciv.interno.gov.it e accedendo con le credenziali SPID o CIE. In alternativa si può entrare sul portale https://portaleconcorsiciv.interno.gov.it e inoltrare la domanda attraverso l’area riservata.

Attenzione, la data ultima per inoltrare la suddetta è fissata al 10 luglio 2025 ore 12. Tuttavia, affinché si risulti idonei per proseguire la selezione e affrontare quindi le prove d’esame previste, è necessario disporre di determinati requisiti.

Il Ministero dell’Interno ricerca nuove figure: ecco i requisiti

Per passare alla selezione vera e propria, i candidati devono avere la cittadinanza italiana e un’età anagrafica non superiore ai 35 anni. Questo limite arriva a 36 anni qualora si abbia un coniuge o un figlio, e a 40 se si rientra nella categoria dei disabili. È fondamentale anche possedere le qualità morali e di condotta, godere dei diritti civili e politici e vantare la corretta idoneità fisica all’impiego.

Per quanto riguarda i titoli di studio, è necessario aver conseguito la Laurea Magistrale in una delle seguenti discipline: giurisprudenza, scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell’economia, scienze economico-aziendali, sociologia e ricerca sociale, servizio sociale e politiche sociali, studi europei, scienze storiche. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare direttamente il bando disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell’Interno.

Prove d’esame

La selezione per il bando messo a disposizione dal Ministero dell’Interno prevede una prova preselettiva, composta da 90 domande a risposta multipla relative ad argomenti prescelti dai candidati e che riguardano una delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto dell’Unione Europea, economia politica e storia contemporanea.

Successivamente si passa alle prove scritte che consistono nella stesura di tre elaborati, nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo e nella traduzione di un testo (con l’aiuto di un vocabolario), o nella risposta ad un quesito in lingua inglese o francese. Infine, il processo selettivo si conclude con le prove orali, alle quali si accede solo se si è ottenuto almeno sessanta centesimi in ciascuna delle precedenti prove.