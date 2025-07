5 anni di contributi gratis: usa la scorciatoia della fascia oraria e freghi tutti i tuoi colleghi | All’INPS ci cascano sempre

Se vuoi anticipare la pensione di 5 anni, ecco cosa devi fare. tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Uno degli obiettivi dei moltissimi lettori che da anni ci seguono e sono interessati ai nostri articoli sono proprio i temi dedicati alle pensioni e al settore economico finanziario sui contributi. Negli anni, infatti, abbiamo deciso di parlarvi sicuramente dei 5 anni di contributi gratis per andare in pensione in maniera anticipata: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Se si pensa che oggigiorno andare in pensione resta un sogno per moltissimi lavoratori, vi diciamo subito che è possibile farlo ma con degli escamotage del tutto legali che possono fare la differenza. Infatti, tra le varie misure per andare in pensione prima del previsto, molte prevedono uscite agevolate legate al tipo di lavoro svolto.

Proprio per questo, nel prossimo paragrafo andremo ad approfondire questo passaggio egato ai lavori gavosi che possono fare la differenza proprio sugli anni di pensionamento anticipato; andiamo, quindi, a vedere cosa bisognerebbe fare, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Ecco come andare in pensione in maniera anticipata non costerebbe nulla;

Pensione anticipata, ecco come fare ad andarci: tutti i dettagli

Come vi abbiamo appena accenato, andare in pensione anticipata è il sogno di molti di noi anche se, questo potrebbe far riferimento a determinate categorie di individui tra cui i lavori gravosi, tra cui quelli nella movimentazione delle merci, e così via ma anche i lavori usuranti come quelli svolti da chi è esposto all’amianto, ma anche, più semplicemente, da chi guida i mezzi pubblici. Tra tutto il resto, esistono anche delle regole vantaggiose per chi svolge il lavoro notturno.

La novità è che chi rientra nella categoria lavoro notturno, o può anticipare la pensione di oltre 5 anni. Per chi svolge un lavoro usurante è prevista una misura particolare ossia la pensione con quota 97,6, meglio nota come scivolo usuranti. Si tratta, poi, di poter accedere allo scivolo usuranti con quota 97,6 con alcuni requisiti che fanno la differenza tra cui:

Aver compiuto almeno 61,7 anni di età

Avere maturato almeno 35 anni di contributi versati

Raggiungere, sommando età e contributi 97,6

Lavoro usurante: ecco di cosa si tratta

Per accedere allo scivolo usuranti come lavoratori notturni è necessario che l’attività sia svolta tra le ore 24:00 e le ore 05:00.

I requisiti cambiano in base al numero di notti lavorate ogni anno ossia chi lavora di notte per almeno 78 notti all’anno può accedere allo scivolo con quota 97,6, 35 anni di contributi, 61,7 di età.