Assunzioni urgenti: colosso internazionale della GDO cerca per la stagione estiva | Pagano una favola per mettere a posto scatolame

Un’azienda appartenente alla Grande Distribuzione Organizzata è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico.

La stagione estiva riserva grandi sorprese per tutti coloro che desiderano trovare un lavoro stabile e ben remunerato. Un’ottima occasione arriva da DESPAR, una società composta da diverse aziende appartenenti al mondo della grande distribuzione e operanti nel settore alimentare.

Tra queste troviamo Aspiag Service, Ergon, Fiorino, Gruppo 3A e Maiora. Nel complessivo, sono presenti oltre 1400 punti vendita sparsi su 17 regioni italiane e in 48 paesi. Al momento sono circa 9000 i dipendenti anche se la società sta pianificando di ampliare il personale.

Infatti, da tempo quest’ultima ha disposto un piano di crescita che prevede non solo l’apertura di negozi in regioni come l’Emilia Romagna e nello specifico in città come Ravenna, ma anche l’assunzione di nuove figure per il periodo estivo. Scopriamo tutti i dettagli.

Le figure ricercate da DESPAR

L’azienda vuole dare spazio ai giovani che stanno ricercando un lavoretto estivo. Infatti l’offerta si rivolge anche e soprattutto alle persone senza esperienza, con un’inclinazione o una passione per le vendite. È corretto sottolineare che agli assunti verrà chiesto di lavorare su turni, weekend inclusi. Inoltre questi ultimi cominceranno il proprio impiego in uno dei punti vendita presenti in Friuli Venezia Giulia o in Veneto.

A questo proposito i profili messi a disposizione sono i seguenti: Addetti vendita supermercato, Addetti al caricamento, Addetti vendita pescheria e Addetti vendita reparto scatolame, cassa e gastronomia.

Contratto e candidatura per il ruolo di Addetto

I candidati scelti per ricoprire uno dei ruoli sopracitati riceverà un contratto a tempo determinato full rime (6 giorni su 7). Si tratta dunque di un’opportunità da afferrare al volo, anche per ampliare le proprie possibilità future di impiego. Inoltre, i nuovi dipendenti estivi potranno usufruire di sconti sugli acquisti.

Per quanto riguarda l’invio della candidatura, è una procedura semplice e rapida: richiederà solo alcuni minuti. Si può inoltrare la domanda tramite la seguente pagina www.despar.it/it/lavora-con-noi/. Qui basta selezionare la voce “Annunci di lavoro stagionali”, quindi si sceglie la regione e la posizione di proprio interesse.