WhatsApp, ecco gli intrusi sul tuo account: premi subito questo pulsante e li elimini tutti | Ti spiano mentre fai il bidè

Procedura per verificare la presenza di dispositivi non autorizzati su WhatsApp Web - Lagazzettadimassaecarrara.it - foto Canva

È sufficiente eseguire una semplice azione per scoprire se qualcun altro ha fatto l’accesso al vostro account WhatsApp.

Con oltre 2 miliardi di iscritti, WhatsApp è diventata la piattaforma di messaggistica più utilizzata e amate al mondo. Del resto, le sue innumerevoli e originali funzionalità hanno fatto breccia nel cuore degli utenti, rendendola ancora più attraente nei loro confronti.

Nonostante tutti i vantaggi che si possono trarre dall’uso dell’app, ci sono anche diversi lati negativi, soprattutto legati alla sicurezza. Infatti il progresso tecnologico ha permesso ai criminali informatici di sfruttare metodi sempre più sofisticati per rubare dati sensibili degli utenti.

Tuttavia, è possibile attuare delle contromisure, le quali, anche se non riusciranno a fermare le loro attività, consentono di scoprire se WhatsApp è stato aperto ed eventualmente adoperato da qualche altra persona. Non bisogna fare altro che seguire poche e semplici istruzioni.

Attenzione ai dettagli

A vostra insaputa, alcuni hacker potrebbero leggere i vostri messaggi o ascoltare le vostre chiamate. Tutto questo da remoto. Come sappiamo la nota piattaforma presenta una crittografia end-to-end, finalizzata a garantire la pricavy degli utenti, ma questo potrebbe non essere sufficiente, soprattutto se si è soliti ricorrere a WhatsApp web, la versione per pc.

S non siete attenti alla sicurezza informatica, potrebbero comparire degli intrusi nel vostro account, che dovreste eliminare rapidamente prima che sia troppo tardi. Fortunatamente, esiste un modo per rilevare questi interventi esterni in modo che non diventino un problema più grave.

Come individuare se il proprio account WhatsApp viene utilizzato da terzi

Quando si tratta di WhatsApp Web, è fondamentale prendere alcune precauzioni, in quanto l’accesso a terzi è facilitato rispetto all’app vera e propria. È possibile che qualcuno con non particolari buone intenzioni abbia utilizzato il dispositivo oppure si sia impossessato del codice QR per accedere da qualsiasi altro luogo.

La cosa certa è che una volta entrati si possono eseguire tutti i tipi di azioni che rischiano di danneggiare la privacy e la sicurezza del soggetto, e sfruttare i dati ottenuti per commettere un’eventuale frode. Tuttavia, è possibile controllare manualmente la presenza di un’attività sospetta. Basta toccare i tre punti nell’angolo in alto a destra e andare su Dispositivi collegati. Qui si vedranno tutti i dispositivi che hanno accesso al profilo. Se nell’elenco è collegato un dispositivo non autorizzato, è sufficiente selezionarlo e toccare Rimuovi dispositivo o Esci, in modo che non possa più controllare il vostro account.