Posto di blocco, 1600€ di multa: toglilo subito dalla tua auto | Stanno beccando tutti

Posto di blocco, potresti rischiare una multa salata solo per questo errore: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza

Uno degli eventi che spesso si verirfica e di cui non possiamo fare a meno di approfondire e discuterne con i nostri lettori è il famoso posto di blocco. Questo viene fatto anche su cose di cui non vi aspettate e, di conseguenza, le multe fioccano come non mai. Proprio per questo, in questo articolo approfondiremo un discorso serio su un accessorio che se ti fermano ti fa rischiare grosso: andiamo a vedere di quale si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Negli anni, le regole del Codice della strada sono cambiate e molte persone non riescono a stare al passo; infatti, si è detto nel maggor parte dei casi, che vi potrebbe essere una modifica anche sugli accessori che portate in macchina, otlre che sulla velocità, sui test per verificare lo stato d’ebrezza e così via.

Nonostante le cose siano cambiate, altre regole sono diventate più ferree, tra cui alcuni oggetti e dispositivi per cui non vale la regola del “tutto è concesso”. Infatti, nessuno ci vieta a tenere un tostapane ma vi sono oggetti che potrebbero servire per compiere pratiche non propriamente legali e che ti farebbero avere una multa fino a 1600 euro.

Nel prossimo paragrafo, infatti, andiamo ad approfondire proprio questa questione: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Codice della strada, il nuovo divieto che ti costa caro

Non tutti i comuni automobilisti conoscono bene la legittimità di certi dispositivi usati in auto, tanto che tra i più comuni oggetti che possono creare problemi vi è le pellicole oscuranti , le centraline truccate i fari non regolari e via dicendo. Tutto ciò lo facciamo per cercare di risparmiare una manciata di migliaia di euro, proprio come si fa per le utenze domestiche.

Tra i trucchetti sempre più diffusi per cercare disperatamente di risparmiare, vi è il fatto di rimuovere il filtro antiparticolato dalla propria auto. Un sistema che da 20 anni a questa parte è diventato lo standard sulle auto diesel e che è stato ridotto anche sui motori a benzina. In quel caso prende il nome di Gasoline Particulate Filter anche se il funzionamento di base è lo stesso.

Multa seria: ecco quanto rischi

Anche se l’idea è pensata bene per risparmiare, questa è considerata un illecito anche molto serio.

Infatti, si rischia fino a 1.600€ di multa e il ritiro della carta di circolazione.