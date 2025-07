Colonnata, dove degustare il lardo della tradizione: il laboratorio premiato da Forbes tra le 100 eccellenze italiane

Non un semplice shop gastronomico: questo antico laboratorio rappresenta il fiore all’occhiello della tradizione locale, e lo afferma anche “Forbes”.

Nel cuore delle Alpi Apuane, tra cave di marmo e borghi cristallizzati nel tempo, nasce il saporitissimo Lardo di Colonnata, un gioiello gastronomico Made in Tuscany che conquista i palati di tutto il mondo.

Questo salume, ricco e versatile, viene prodotto nell’omonimo paese in provincia di Massa-Carrara, ed è molto più di un semplice lardo: è un simbolo della tradizione locale, della sapienza artigianale e del legame inossidabile con la terra toscana.

Il Lardo di Colonnata si ottiene dalla lavorazione del grasso dorsale del maiale, selezionato con cura e stagionato in conche di marmo di Carrara. Qui, tra strati di sale marino, pepe, rosmarino e altre spezie top secret, il lardo riposa per almeno sei mesi, assorbendo aromi intensi e trasformandosi in una delizia vellutata e persino fondente.

Il marmo, con la sua naturale porosità, ne regola l’umidità e la temperatura, donando al Lardo di Colonnata la texture unica, al punto che un particolare laboratorio è stato persino inserito nella lista “100 Eccellenze Italiane” di “Forbes”.

Lardo di Colonnata, l’anello di congiunzione tra passato e modernità

La fama del Lardo di Colonnata è in gran parte giustificata dal suo gusto inconfondibile, che sposa ricchezza e delicatezza, prestandosi a innumerevoli preparazioni.

Nato come cibo per i cavatori, il lardo oggi è un’eccellenza IGP riproposta da chef stellati e da appassionati gourmand e, non a caso, compare sui menù più sofisticati. Inoltre, è versatile: si gusta a fettine sottili sul pane caldo e tostato, e può arricchire anche crostini di fegato o involtini di carne. Si sposa perfettamente con miele o castagne, ma si presta anche a ricette audaci, come il tipico risotto al lardo. Il Lardo di Colonnata è un ambasciatore muto ma eloquente della Toscana più autentica, un prodotto che racconta il lavoro, la passione e persino tutte le sfumature del territorio. Un prodotto talmente raffinato da aver conquistato anche la prestigiosa rivista statunitense “Forbes”, che ha inserito nella lista delle “100 Eccellenze Italiane” un antico laboratorio carrarese.

Il laboratorio Mafalda conquista l’America

A Colonnata, cuore della tradizione del lardo, l’Antica Larderia Mafalda è stata insignita nel 2023 di un prestigioso riconoscimento dalla rivista “Forbes”, entrando di diritto tra le “100 Eccellenze Italiane” più rinomate al mondo.

Conferito in collaborazione con “So Wine so Food”, questo premio celebra l’impegno e la dedizione dell’attività nel preservare l’arte del Lardo di Colonnata IGP, un prodotto che – su tutti – incarna l’anima gastronomica della Regione. Fondato nel 1930, il laboratorio continua a proporre un lardo lavorato con tecniche tramandate di generazione in generazione, offrendo al mondo un’esperienza sensoriale che regala nuovo lustro al Made in Italy.