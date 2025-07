Tutto pronto per la Festa dell’Unità a Carrara: si parte l’11 luglio 2025 | Il programma completo delle serate

Tra pochi giorni Ca’ Michele ospiterà l’attesissima Festa dell’Unità: presenzieranno all’evento anche personalità di spicco del PD. Il programma giorno per giorno.

A partire da venerdì 11 fino a venerdì 20 luglio, il suggestivo scenario di Ca’ Michele Bonascola, a Carrara, ospiterà la tradizionale Festa dell’Unità, che quest’anno vanta non solo un calendario ricco e variegato, ma anche la presenza di alcuni celebri esponenti del PD.

L’appuntamento conviviale, che come di consueto combinerà politica, cultura e spensieratezza, quest’anno pone il focus sul valore della pace universale: la manifestazione promuoverà infatti la cessazione delle ostilità sia in Europa che in Medio Oriente, veicolando il messaggio grazie a uno striscione tematico scritto in tutte le lingue del mondo.

La kermesse, che si protrarrà per dieci giorni, vedrà anche la partecipazione di diverse figure di spicco del partito, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ma anche l’eurodeputato Alessandro Zan, l’assessore Monia Monni e il segretario regionale Emiliano Fossi.

La Festa dell’Unità proporrà al pubblico momenti di dibattito politico, alternandoli ad aperitivi letterari e a momenti di puro svago, in cui sarà possibile assaggiare le prelibatezze locali. Ecco il programma dettagliato.

La Festa dell’Unità 2025 a Ca’ Michele

Venerdì 11 luglio la manifestazione aprirà i battenti alle 18:30 con il primo aperitivo letterario, mentre alle 21:30 Eugenio Giani illustrerà le prospettive per la Regione. Sabato 12, alle 18:30 Alessandro Minello e Tommaso Nannicini presenteranno “Genitori alla pari”, un resoconto sull’evoluzione della famiglia nel contesto moderno, mentre alle 21:30 un giornalista apuano toccherà il tema del salario minimo, coinvolgendo anche alcuni ospiti locali e regionali.

Il 13 luglio verranno premiati i migliori elaborati sull’Europa scritti dai giovani del territorio, un momento dedicato interamente alle nuove generazioni, e alle 21:30 sarà la volta di Alessandro Zan, Francesco Borgna e Cristiano Fico, che toccheranno invece il tema delle unioni e dei diritti civili. Gli aperitivi letterari continueranno anche nei pomeriggi del 14 e 15 luglio, mentre entrambe le serate saranno dedicate a dibattiti sulla Sanità pubblica e sulle autonomie locali. Lo stesso vale per le giornate del 16 e del 18, in cui troverà spazio il settore del marmo, eccellenza del territorio, e lo spinoso problema della violenza di genere, per poi culminare nel concerto dei Kinnara, atteso per venerdì al termine dei dibattiti. Sabato 19 luglio Elisabetta Sordi e altri ospiti valuteranno il futuro del PD, mentre domenica 20 Cinzia Chiappini intervisterà Eugenio Giani ed Emiliano Fossi, parentesi che culminerà poi in un’atmosfera festosa e animata da un dj set.

Il menù della Festa dell’Unità

I partecipanti alle varie serate potranno rifocillarsi presso gli stand gastronomici, che a partire dalle ore 19:30 proporranno un ricco assortimento di primi (tordelli al ragù, pappardelle al cinghiale e testaroli al pesto) e di secondi (carne alla griglia, muscoli ripieni, baccalà marinato).

Per concludere il pasto, anche una breve selezione di dessert, tra cui spiccano la torta della nonna, la torta di riso e la torta del nonno.