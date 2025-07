Una rapina a mano armata, a Massa c’è chi spende uno stipendio per andare al suo concerto | L’ultima volta che l’hai visto una scena pietosa

Concerto costosissimo in quel di Massa, ecco chi spende il suo stipendio solo per vederlo: di chi si tratta, tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori sono sempre curiosi di conoscere le novità che possono rivelarsi davvero sorprendenti soprattutto per quanto riguarda concerti o eventi che possono segnare la vostra vita. Uno di questi eventi sta facendo parlare un po’ tutti e si terrà proprio a Massa: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano il segno ma anche di stucco allo stesso tempo.

Negli anni, infatti, abbiamo sempre assistito ad alcuni eventi che hanno caratterizzato la nostra vita e che sono sempre stati pronti ad una novità che nessuno si aspetta, soprattutto se questa avviene una volta in Paese di cui nessuno se lo aspetta.

Infatti, la novità di questo mega concertone è davvero incredibile perché si deve svolgere a Massa in un Festival famoso in tutto il mondo in data 25 Luglio 2025.

Andiamo a vedere tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che lasciano tutti senza parole.

Super mega evento a Massa costosissimo: ecco chi si esibisce

Non tutti ne sono a conoscenza ma fra qualche giorno c sarà un super evento che ha coinvolto un’artista davvero incredibile e richiesto ma quello che fa più riflettere è il costo del biglietto che qualcuno definisce spropositato proprio perché ne vale come uno stipendio. Il 25 luglio alle 20 partirà il Gala Stravagante del Big Art Festival, proprio a Massa precisamente nella Villa Alpebella di proprietà dei coniugi Bocelli, vedrà protagonista la star cinema hollywoodiano Will Smith, il quale si esibirà in compagnia dell’Étoile Band in uno show fuori dalle righe.

Nonostante si stia parlando di una star fuori dalle righe, di un talento e di una incredibile ambizione verso il mondo dello spettacolo, l’evento colpisce non solo per come è organizzato in quanto per chi vi partecipa ci sarà il cocktail di benvenuto, alle 21 la cena di gala gourmet italiana appositamente creata per l’occasione e alle 22 la performance di un potente live show di Will Smith ma anche per il costo.

Il costo dei biglietti

Sono tantissimi gli utenti curiosi dell’evento ma soprattutto del costo che è davvero elevato.

Infatti, i biglietti per il Gala a villa Bocelli costano 1.100 euro (categoria oro), 1.500 euro (categoria platino) e 2.500 (categoria nero).