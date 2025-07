Ora solare, il 22 luglio è tornata: ecco perché non ti hanno avvertito | L’orologio del tuo smartphone si è regolato in automatico

Il 22 luglio arriva l’ora solare che torna improvvisamente: ecco cosa succederà e il perché non ti hanno detto nulla, tutti i dettagli

Molto spesso i nostri utenti sono sempre curiosi di alcuni avvenimenti scientifici o che riguardano la Terra che lasciano davvero senza parole. In moltissimi non aspettano altro che l’arrivo dell’ora solare, ma andiamo a vedere quali sono le sorprese che queste riservano nella giornata del 22 luglio 2025: tutti i dettagli e le curiosità te le riveliamo direttamente in questo articolo.

Quando sentiamo sicuramente parlare di ora solare stiamo facendo riferimento al fatto di voler indicare l’orario statale che coincide con quello solare. Pian piano, infatti, le 6 ore del fuso orario divengono 7 con l’ora legale.

L’ora legale, ad esempio, ha il vantaggio di trasferire efficacemente alla sera un’ora in più della luce mattutina, vantaggiosa soprattutto per le aree urbane dove le industrie possono anche risparmiare energia elettrica. La data in cui inizia l’ora solare solitamente cade sempre fra il sabato e la domenica di ottobre dove, alle 3 di mattina, le lancette dell’orologio devono essere spostate indietro di un’ora.

La data dell’ora solare, invece, è fissata per l’ultima domenica di marzo, sempre fra il sabato e la domenica. Anche qui dovremmo spostare le lancette avanti di un’ora. Andiamo, però, a svelarvi cosa succederà il 22 di luglio.

Ora solare, ecco cosa succede il 22 di Luglio: una novità incredibile

Non tutti lo sanno ma in questa data la Terra completerà una rotazione completa in un tempo leggermente inferiore al solito: stiamo parlando di 1,34 millisecondi in meno rispetto alle 24 ore standard. Se, però, questo avviene a lungo potrebbe essere necessario sottrarre un secondo dagli orologi atomici intorno al 2029 che tuti chiamano intercalare negativo.

La velocità di rotazione della Terra non è fissa, migliaia di anni fa era inferiore alle 24 ore ma pian piano è cambiata e, secondo uno studio del 2023 un giorno sulla Terra è durato circa 19 ore per gran parte della sua storia iniziale. Man mano che la Terra si allontana la Luna assorbe energia rallentando la sua rotazione e allungando le giornate.

Le cause e le parole degli esperti

Nonostante ciò gli esperti affermano: “La causa di questa accelerazione non è spiegata, la maggior parte degli scienziati crede che questo sia qualcosa di interno alla Terra. I modelli oceanici e atmosferici non spiegano questa enorme accelerazione”.

Leonid Zotov, esperto di rotazione terrestre presso l’Università statale di Mosca, prevede che la rotazione terrestre potrebbe rallentare di nuovo presto e, se ha ragione, questa improvvisa accelerazione potrebbe essere solo un’anomalia temporanea e che porterà giornate più lunghe.