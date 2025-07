Una tonnellata di questa monnezza vale 23.000€: portane a casa più che puoi | Diventi milionario

Attenzione a questa nuova scoperta sull’immondizia: ecco come fare a diventare ricco con questo trucco geniale

Molto spesso i nostri lettori sono sempre alla ricerca di un metodo per guadagnare e investire del denaro e, questo, è proprio tra i più ricercati al mondo. In questo articolo, infatti, andremo ad analizzare la monnezza e quanto potrebbe valere se si esegue questo trucchetto che al momento non conosce nessuno: tutti i dettagli e le curiosità che lasciano senza parole.

L’ambiente, a differenza degli anni passati, viene visto come una sorta di calderone per cui bisognerebbe prendersene cura, evitando l’inquinamento e tutto ciò che ne concerne. Infatti, molto spesso si tende a no tenere presente di questo nuovo punto in comune rischiando innumerevoli problemi.

Se andiamo con ordine, oggi in tantissimi, soprattutto giovani, lottano per prendersene cura dell’ambiente e il rispetto di esso, evitando di inquinarlo con sostanze tossiche. Proprio per questo, andiamo ad analizzare cosa è stato deciso da una famosissima ricerca direttamente dall’Australia.

Nessuno può immaginare di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che lasciano fare la differenza.

Nuova scoperta che ti cambia la vita: ecco cosà riguarda

Non tutti lo sanno ma una famosissima ricerca condotta da Flinders University ha stabilito che esiste un metodo per recuperare l’oro puro dai rifiuti elettronici utilizzando disinfettanti e polimeri riciclabili proprio adatto per l’estrazione artigianale e il riciclaggio industriale. Questo ha le seguenti caratteristiche ossia l’Oro recuperato dai rifiuti elettronici deve essere senza mercurio o cianuro e deve rispettare una tecnologia sostenibile e riciclabile.

Quello che bisogna sicuramente sapere è che questo deve essere applicabile all’estrazione mineraria e al riciclaggio con basso costo e alte prestazioni. Il processo, pubblicato su Nature Sustainability stabilisce un punto di partenza del cambiamento: si tratta, quindi, di estrarre oro con elevata purezza senza ricorrere al cianuro o al mercurio, due delle sostanze più inquinanti associate all’estrazione dell’oro. Uno degli elementi chiave del nuovo metodo è l’uso dell’acido tricloroisocianurico che, quando viene attivato con la salamoia questo reagente dissolve l’oro in modo efficiente e sicuro.

Dai rifiuti all’opportunità

Il valore dell’oro aumenta sempre di più, si tratta di una tonnellata di circuiti stampati possa contenere fino a 250 grammi di oro, mentre nell’estrazione convenzionale ci vogliono più di 1.000 tonnellate di roccia per ottenere una quantità simile.

La tecnologia di estrazione dell’oro sviluppata dalla Flinders University offre soluzioni tangibili come ridurre la dipendenza da sostanze tossiche, sfrutta le risorse esistenti e offre alternative realistiche all’inquinante estrazione mineraria artigianale.