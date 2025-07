Vacanze gratis, da ora le fai senza spendere 1€ se vai qui | Vitto e alloggio a carico dello Stato, risparmi tantissimo

Se stai cercando un posto in cui puoi avere vitto e alloggio gratis, ecco il posto giusto per te: tutti i dettagli e le curiosità

Molto spesso i nostri lettori risultano essere sempre molto curiosi di tutto quello che ne concerne per le vacanze che siano davvero speciali ma soprattutto che rispettino una delle parole d’ordine di questa società e di questo periodo storico: il risparmio. Per poter fare ciò, allora devi conoscere il trucchetto che riguarda questo famoso hotel di cui, almeno al momento, nessuno conosce le sue caratteristiche: le scoprirai leggendo l nostro articolo.

Negli anni, abbiamo sempre dato peso ai consigli che, riguardassero il mondo dei viaggi e tutto quello che possa fare al caso vostro soprattutto se avete voglia di viaggiare spendendo pochissimo. Nulla è impossibile, in quanto esistono posti nel mondo che possono fare la differenza ma tu ancora non conosci.

Se sei ancora indeciso su dove trascorrere le tue vacanze estive ma il tuo desiderio è quello di non spendere moltissimo, allora sei nel posto giusto; abbiamo deciso nel prossimo paragrafo di parlarti di questo posto che può fare la differenza, perché, oltre essere particolare è considerato una novità per moltissimi curiosi utenti che ci seguono.

Andiamo a scoprire qualcosa di più: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Vacanze, ecco il luogo che fa per voi: tutte le curiosità

Una delle nuove mode considerate nel settore turistico è proprio quello di passare le vacanze in un luogo trasformato da prigione in albergo. Tra i tantissimi ad essere inaugurato, l’ultimo in assoluto si chiama Clink 78, a Londra, dove sono ancora in utilizzati i vecchi chiavistelli e le porte di sicurezza, ma resi più “allergri” dai vivaci colori che rendono il tutto più particolare. Su questa scia, troviamo anche o il Lloyd Hotel di Amsterdam, che però ha preferito una ristrutturazione più sobria, eliminando i dettagli macabri e mettendo a disposizione degli ospiti anche camere di lusso.

Anche in altre città esistono questi hotel particolari come il Breakwater Lodge di Città del Capo, che però ha preferito mantenere solo la struttura esterna dell’antico edificio, ricreando all’interno uno splendido ambiente di totale relax.

Altre strutture

Tra le due soluzioni si pone l’ Alcatraz Hotel di Kaiserslautern, a circa 120km da Francoforte, che ti propone la vacanza sia in cella che in piccole suites.

Infine, esiste anche il Jailhouse di Copenhagen, che ha deciso di mantenere le sbarre alle finestre, creando un locale di tendenza.