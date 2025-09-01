Miss Italia, eletta la reginetta di bellezza toscana: ecco chi è, e in che data si svolgerà la finalissima a Porto San Giorgio

Festa grande a Capoliveri per l’elezione della finalista toscana: si tratta di una giovane di 23 anni originaria di Genova, ma residente a Pescia.

Miss Italia è giunta alle sue fasi finali anche in Toscana: ieri, domenica 31 agosto, Piazza Matteotti di Capoliveri, all’Isola d’Elba, è diventata teatro della kermesse regionale più attesa.

Per la prima volta, il Comune elbano ha ospitato la finale della rassegna dedicata alla bellezza, trasformando il pittoresco borgo in un palcoscenico di eleganza e fascino tutto al femminile.

Organizzata da Syriostar, con il supporto del Comune di Capoliveri e Pazz Events, la finale ha incantato residenti e turisti, incoronando infine come vincitrice Gaia Pardini, 23enne di Pescia.

Ecco chi è la finalista toscana, e quando la rivedremo sul palco per la finalissima del contest.

Chi è Gaia Pardini

Secondo quanto riportato da La Nazione, la finalista toscana di Miss Italia è una studentessa e impiegata amministrativa che ha brillato tra le 30 finaliste regionali, guadagnandosi il pass per la finalissima nazionale del 15 settembre, che avrà luogo a Porto San Giorgio, nelle Marche.

Lunghi capelli castani e spumeggiante carisma da Sagittario, Gaia Pardini ha sostenuto una competizione serrata con le colleghe: al secondo posto si è classificata la 18enne di Viareggio Giada Canfora, mentre il terzo posto è andato a Sara Covitto, di 19 anni e originaria di Monte Argentario. Le celebrazioni sono iniziate sabato 30 agosto, con l’elezione di Miss Elba, seguite dalla grande finale di domenica 31, in cui è stato assegnato anche il prestigioso titolo di Miss Giglio d’Oro. Condotte da Raffaello Zanieri e da Gaetano Gennai, le due serate hanno offerto al pubblico uno spettacolo vibrante e dinamico, in diretta anche su 50Canale. La presenza di Ofelia Passaponti, Miss Toscana e Miss Italia 2024, ha ulteriormente galvanizzato le giovani partecipanti, e potrebbe costituire un formidabile buon auspicio per la nuova reginetta regionale.

In attesa della finalissima…

Il sindaco Walter Montagna si è dichiarato entusiasta del doppio appuntamento in Piazza Matteotti, definendo l’evento come una perfetta fusione tra la grazia femminile e il fascino dell’isola.

Ora, con il suo sorriso contagioso e la sua determinazione, Gaia Pardini è pronta a rappresentare la toscana nella finale nazionale, con l’obiettivo di replicare il trionfo di Ofelia Passaponti. Del resto, l’attesa è alta per la data conclusiva della kermesse, fissata per il prossimo 15 settembre presso il Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio.