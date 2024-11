Amore al capolinea, occhio ai segnali: se il tuo partner ti ripete spesso queste 3 frasi, la vostra relazione ha un piede nella fossa | Ti conviene proprio voltare pagine

Una storia d’amore che si sta concludendo. Se vuoi capirlo stai attento a queste frasi. Non ci sarà più nulla fa fare.

In tanti, in questo preciso istante, si ritroveranno a riflettere leggendo il titolo, ripensando a quel grandissimo successo scritto e interpretato da uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Riccardo Cocciante. Il successo in questione è anche stato reinterpretato, in maniera molto toccante, da Irama, al Festival Di Sanremo 2024, durante la serata delle cover. Parliamo di Quando Finisce Un Amore.

Chiaro che, se ci ritroviamo a pensare anche noi che il nostro legame sia alla frutta, non è una sensazione piacevole, e iniziamo anche a chiederci che cosa sia andato storto. Le persone più riflessive tenderanno a chiudersi in sé stesse e magari a scrivere le loro emozioni su di un quaderno. Nel rileggerle potranno capire meglio quali son i reali sentimenti per l’altra persona, che si annidano nel proprio cuore.

Il fatto è che bisogna anche comprendere quelli del partner. Infatti, un legame può darsi che non sia concluso per entrambi, ma solo per uno dei due fare il primo passo per rivelarlo non è roba da poco. Tuttavia, può anche capitare che l’altra persona non se ne accorga del fatto che noi non l’amiamo più.

E se invece capitasse l’esatto contrario? Di certo, ci auguriamo con tutte le forze che non sia così. Anche perché siamo assolutamente certi della solidità del nostro rapporto. In ogni caso, gli esperti sottolineano che ci siamo alle volte delle avvisaglie, se non andiamo in giro coi paraocchi, che la nostra dolce metà presto, per noi, tale non sarà più.

Amore, che tristezza quando finisce

Cominciamo con il dire che non per forza di cose debba esserci di mezzo un tradimento con una terza persona, anche se, nella maggior parte dei casi, è così. Spesso ci sono alla base diversità che sono emerse nel corso del tempo. Ci siamo fidanzati da ragazzi, ma, ora che siamo adulti non ci capiamo più.

Tuttavia, al di là di atteggiamenti e cambi di prospettiva, ci sono frasi che, se pronunciate dal nostro lui o dalla nostra lei, dovrebbero metterci in allarme. Qualora notassimo che diventano sempre più frequenti, chiediamo un confronto pacifico con l’altra persona, sedendoci al tavolo della nostra cucina, ascoltiamola e cerchiamo di non perdere la pazienza.

Le tre frasi rivelatrici

Un famoso detto sostiene che gli opposti si attraggono ma, come abbiamo fatto capire poco fa, può succedere che alcune divergenze possano diventare insopportabili, e che il partner arrivi a ripeterci la frase “siamo troppo diversi”. Se invece arriva il tedio c’è qualcosa che non va. Forse, semplicemente, la nostra dolce metà sta vivendo un momento molto stressante sul lavoro, ma se ribadisce che si annoia quando è con noi, non prendiamo questo segnale alla leggera.

Infine, se comincia a non voler più condividere con te tante scelte e obiettivi e del tempo, sostenendo di aver tante altre cose più importanti da fare, è chiaro che la nostra relazione sta vivendo una forte crisi ma che, forse, può essere ancora salvata. Tutti questi suggerimenti, da cogliere al volo, li ha donati la dottoressa Ana Maria Sepe su psicoadvisor.com.