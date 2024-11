Grande Fratello, il battibecco di Maria Vittoria con gli autori è davvero surreale | Non si è tenuta neanche un cecio in bocca

Maria Vittoria al GF inveisce contro gli autori, le sue parole al vetriolo.

Anche quest’anno il padre di tutti i reality sta facendo parlare di sé, soprattutto sui social. Quindi vengono condivise le clip più eclatanti di quel che accade nella Casa. Di certo, ha sorpreso la scelta a volte di far uscire dal gioco alcuni concorrenti per farli approdare alla versione spagnola.

Questo ad esempio, è accaduto a Shaila e Lorenzo che si sono lasciato andare alla passione sfrenata, con grande disappunto di Javier. Iago Garcia, invece, dopo la sua uscita, in tanti hanno pensato che stesse per intraprendere il loro stesso percorso verso la Spagna, ma così non è stato. Il che ha lasciato l’amaro in bocca alle sue fan italiane.

Passata la delusione, però. si parla d’altro e si guarda avanti. Nelle ultime ore nel chiacchiericcio pubblico vi è la inquilina Maria Vittoria. Quel che fa discutere è il comportamento che la ragazza ha tenuto nei confronti degli autori del programma. Le sue parole non sono passate inosservate, perché i concorrenti sono sempre microfonati e perciò si sente costantemente quel che dicono.

Ergo, anche quel che ha detto la ragazza, mentre si trovava in giardino in un momento di relax, è stato bene udito non solo da chi era presente ma anche da chi ha visionato la clip. Di certo, lei non si fa problemi a dire quel che pensa e anche stavolta non si è tenuta nemmeno un cecio in bocca. La ragazza è infatti fra i concorrenti non famosi tra i più interessanti di questa edizione del GF.

Maria Vittoria e il battibecco con gli autori

Di certo, la sua bellezza non passa inosservata, ma lei vorrebbe andarci piano coi sentimenti, soprattutto dopo che Tommaso, anche lui nella Casa, ha voluto giocare un po’ troppo con lei. In ogni caso, pare che la ragazza non se la sia presa troppo e pensa a fare una buona esperienza nel gioco. Ora però i suoi estimatori sono assai preoccupati, perché temono che dopo la sua uscita qualche cosa possa cambiare.

Non per nulla si sa che Pier Silvio Berlusconi ha recentemente richiesto maggior integrità e di mantenere un atteggiamento e un abbigliamento più consono ad un programma TV che va in onda tutti i giorni, e talora anche in prime time.

Voce:“maria in confessionale”

Mavi:“come mi chiamo?”

Voce:“maria vittoria”

Come si fa a non amarla 💀#grandefratello pic.twitter.com/sNbPKuUVTE — Danix_9.2🔥👸 (@BealuxRegna) November 6, 2024

L’inquilina non si è tenuta un cecio in bocca

In realtà la ragazza, come anche i suoi fan, può dormire sonni tranquilli, dato che non avrebbe detto nulla di che. Quando la voce degli autori l’ha chiamata per raggiungere il confessionale, lei non si è subito alzata e lo ha fatto ridendo e scherzando sul fatto di non essere stata chiamata con il nome intero, ma solo Maria.

A quel punto ha esclamato: “Come mi chiamo io?“, e solo dopo che è stato pronunciato il nome per, intero lei si è alzata per raggiungere il confessionale. Così la gag è stata servita suscitando l’ilarità del grande pubblico, che, ancora una volta, ha potuto notare quanto lei sia una persona decisamente molto schietta e priva di peli sulla lingua.