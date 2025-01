Affari tuoi, chi è davvero l’odiato dottore: De Martino quando l’ha scoperto è rimasto di sasso | Lo conoscono tutti in Rai

Ci tiene compagnia da oltre 20 anni, ma pochi sanno chi è l’odiato dottore di Affari tuoi. Anche Stefano De Martino è rimasto di sasso.

Chi se le ricorda le prime puntate di Affari Tuoi? Sembra ieri, eppure questo divertente game show ci tiene compagnia da oltre 20 anni. Per la cronaca, la prima edizione è stata condotta dal simpaticissimo Paolo Bonolis.

Nel corso degli anni poi si sono avvicendati diversi conduttori, da Pupo a Flavio Insinna, fino ad arrivare oggi al bravo Stefano De Martino.

Con il suo contagioso sorriso e la sua ironia pungente, possiamo dire che l’ex ballerino si è ritagliato un posto speciale nel cuore dei telespettatori, dopo un bel po’ di gavetta in altri programmi nei quali aveva già dimostrato la sua bravura.

Ma accanto a Stefano oggi, e a tutti gli altri prima di lui, c’è una presenza che non si vede ma si sente: il famigerato e temutissimo dottore. Di chi si tratta davvero?

Affari tuoi: ma chi è davvero il dottore?

Stefano De Martino, che a breve tornerà anche ad uno dei suoi precedenti programmi, l’attesissimo Stasera tutto è possibile, ogni sera si ritrova a rispondere al telefono nello show, e a parlare con il dottore. Come tutti gli altri prima di lui, fa battute, lo prende in giro e scherza per alleggerire il momento, che è sempre carico di tensione. Queste telefonate, infatti, servono a mettere in crisi il concorrente, che viene posto dinanzi ad una scelta. Cambiare il pacco in suo possesso, accettare una somma in denaro e fermarsi, oppure rifiutare e continuare a rischiare.

Ma chi è questo dottore? Di chi è la voce che può udire solo il conduttore? Chi trama nell’ombra per far cadere in tentazione – e perdere – il concorrente che sta giocando?

Chi si nasconde dall’altra parte del telefono

Odiato anche senza averlo mai visto in volto, quello del dottore di Affari tuoi è un personaggio che attira molte critiche, a suo dire. A fanpage.it qualche mese fa ha infatti ammesso: ” Il dottore è l’antagonista, è il suo ruolo. Ma non direi cattivo. Perché la mia strategia non è far perdere o vincere il concorrente, ma portarlo a un finale significativo”.

La sua identità non è poi così segreta come molti pensano. Si tratta di Pasquale Romano, un noto autore televisivo. Di origini napoletane, classe 1966, suoi sono anche l’indimenticabile Stranamore e il più recente I Raccomandati. Nel ruolo del dottore si diverte e fa divertire il pubblico, mantenendo alta la tensione, anche perché, ammette: “io so il contenuto del pacco del concorrente, ma ragiono come se non lo sapessi. Altrimenti, il mio gioco sarebbe ‘sgamato’: se offro poco, il pacchista ha poco, se offro tanto, il pacchista ha tanto. Ragiono sempre indipendentemente dal contenuto del pacco, perché non è tanto quello che hai che fa la vittoria, ma quello che succede durante la partita”.