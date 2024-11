“Piatta, telecomandata”: Diletta Leotta massacrata dopo il flop devastante | Il suo debutto in Mediaset è una vera Caporetto

Diletta Leotta “Piatta, telecomandata”, la conduttrice asfaltata dopo il clamoroso flop.

Non se l’aspettava di certo al suo risveglio di ricevere parole così dure nei suoi confronti. Eppure esse rappresentano la dura e amara verità. Diletta Leotta letteralmente massacrata per il flop del programma. La ferita brucia ancora nel profondo e ci si domanda come tutto questo sia stato possibile. Tra l’altro la sera prima era anche stata graditissima ospite al GF.

Era entrata nella Casa con la complicità di Alfonso Signorini, facendo credere che sarebbe stata una nuova inquilina, mentre invece doveva fare la talpa e rivolgere delle domande a Tommaso, suggerite in realtà dallo stesso conduttore. Alla fine, è stato svelato l’arcano e quindi si è capito che fosse uno scherzo.

Lei è apparsa più bella, in forma e radiosa che mai, per l’immensa gioia dei suoi estimatori. Lo è sempre stata e si è notata anche la sua euforia dopo al nascita della sua bimba. Poi, ha ripreso a lavorare dapprima in Radio e poi in TV. Non ha mai smesso di allenarsi, visto che lo sport è la sua passione, a cui lei tiene molto anche per la sua salute.

Adesso però alcuni commenti nei suoi confronti non li avrà digeriti con tanta facilità. Qui non siamo infatti innanzi a leoni da tastiera, che purtroppo non hanno altro da fare, se non attaccare chi capita a tiro, ma parole pronunciate dagli addetti ai lavori. E dunque possono risultare ancora più pesanti da accettare.

Diletta Leotta, massacrata dopo il duro flop

Sentirsi infatti dare della piatta per la propria conduzione non è bellissimo, come pure della telecomandata. Diciamo che questa parola ci rimanda con la mente a ciò che accadeva anni fa a Non è La Rai con Ambra Angiolini, che ripeteva quel che le suggeriva il suo pigmalione Gianni Boncompagni.

I risultati dello show sono stati deludenti, dato che il ritorno del reality era attesissimo. Da tantissimi anni non andava infatti in onda e il chiacchiericcio era molto potente sin dalla scorsa estate. Era scattato anche il toto nomi per la conduzione e lei l’ha spuntata fra tutti gli altri. Avrete dunque capito di quale programma stiamo parlando?

Come immaginabile la Leotta un mezzo disastro. Piatta, telecomandata, non incide. Poteva essere il nome giusto per Le Iene, non per un reality di questo tipo. #latalpa — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 5, 2024

“Piatta, telecomandata“, il commento al vetriolo

Si tratta de La Talpa, che anni fa è andata in onda con la conduzione di Paola Perego e Paola Barale. A definirla piatta e telecomandata su X.com, è stato il giornalista Giuseppe Candela. Il professionista ha sostenuto che lei potesse essere maggiormente adatta per Le Iene ma non per un reality di questo genere.

I risultati di share non hanno premiato il programma e nemmeno i concorrenti hanno molto convinto il pubblico, anche se le antipatie già nate tra Gilles Rocca, Marina La Rosa e Ludovica Frasca hanno subitaneamente spezzato la monotonia. In ogni caso anche il fatto che nulla sia trasmesso in diretta ma tutto montato ad hoc, secondo tanti utenti in Rete, non aiuta a rendere La Talpa interessante.