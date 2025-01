Sanremo, spunta già il nome del vincitore: Carlo Conti l’ha scoperto dai giornali | L’artista imbarazzato: “Chiedo scusa”

Inizia il toto-Sanremo e già spunta il nome del vincitore. Carlo Conti ha appena appreso la notizia dai giornali, e il pubblico applaude l’artista.

Occhi puntati sul prossimo Festival di Sanremo, che inizierà a breve. Il pubblico è in fibrillazione per scoprire come sarà questa edizione, la 75esima della kermesse.

Dopo le ultime, in mano ad Amadeus, c’è grande curiosità per il cambio di testimone avvenuto. Carlo Conti saprà fare di meglio? Cosa cambierà?

Nell’attesa di scoprire cosa cambia, quello che non cambia è il toto-nomi. Ogni anno, puntualmente, prima che inizi il Festival si fanno i pronostici sul vincitore. Qualcuno anzi dà un nome certo, come se fosse stato già deciso.

E anche quest’anno è spuntato il nome. Carlo Conti l’ha scoperto leggendo i giornali, e l’artista in questione ha già chiesto scusa. Di chi si tratta?

Sanremo: c’è già il nome del vincitore

Quando è stato annunciato il cambio di conduttori per il Festival di Sanremo i telespettatori hanno appreso la notizia in maniera molto gioiosa. Carlo Conti è un professionista amato e stimato, tanto quanto il suo predecessore Amadeus. E una volta annunciate le novità, la curiosità di assistere anche a questi cambiamenti è salita in maniera esponenziale.

Qualche giorno fa, intanto sono stati annunciati in maniera ufficiale tutti i co-conduttori delle serate in programma. Anche questa è una parte essenziale della kermesse musicale, e contribuisce a determinarne il successo. Una buona alchimia sul palco è quello che rende ogni serata speciale e divertente. Per la serata di apertura, martedì 11 febbraio, Conti sarà da solo nell’annunciare tutti e 30 i cantanti in gara. Mentre nelle serate successive lo affiancheranno Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, poi Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. Nella quarta serata dedicata alle cover, Geppi Cucciari e Mahmood mentre nell’ultima, Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi. L’ultima, quella in cui verrà annunciato il vincitore. Che pare però non sarà una sorpresa.

L’artista ha chiesto scusa

Il nome di cui si fa tanto parlare è quello della meravigliosa Giorgia, una delle voci femminili italiane più talentuose degli ultimi anni. La cantante porterà in gara il brano La cura per me, scritto assieme a Blanco e Michelangelo. Del quale ha detto, come riporta radiomontecarlo.net: “Il senso è che la cura che cerchiamo all’esterno in realtà va cercata dentro di noi”.

E quando le fanno notare che il suo nome è tra i favoriti, si schermisce: “Si sa, i pronostici non c’azzeccano mai… Comunque devono vincere i giovani, un pischello o una pischella, mica io che ho già dato e ho 53 anni… portati benissimo, tra l’altro! Poi a Sanremo succedono cose strane… io vinsi con Fiorello e Morandi in gara, ancora gli chiedo scusa…“.