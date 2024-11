Mal d’auto, da oggi lo curi con il tuo smartphone: la funzione segreta che nessuno conosce e che puoi attivare con un semplice click

Soffri di mal d’auto? Da adesso potrai contare sull’aiuto del tuo telefono. Ecco come e perché.

Non è di certo piacevole mettersi in viaggio, specie se soffriamo di mal d’auto. In molti erroneamente pensano che siano bambini o anziani a soffrire principalmente di questo malessere, ma non è così. Indubbiamente c’è chi è già predisposto.

Mai dire mai, insomma. Nella nostra vita dovremmo tenere conto di svariati cambiamenti. In primis se siamo noi a non guidare, cerchiamo di riposare prima di salire su un mezzo. Evitiamo di dormire durante un tragitto, anche se ci sentiamo comodi, perché la digestione potrebbe giocarci un tiro mancino.

Potremmo anche dover correre in bagno per attacchi di vomito. Se ci viene sete, non beviamo mai attaccandoci alla bottiglia dell’acqua, specie se fredda. In primis va sorseggiata piano, e poi dovremmo farlo quando il veicolo è fermo. E cerchiamo di non mangiare, perché, oltre a sporcare l’abitacolo, potrebbe contribuire a quanto appena detto.

Ascoltiamo buona musica, ma non leggiamo, perché potrebbe provocare sensazione di fastidio, soprattutto se siamo in auto. Prima poi di salire a bordo, infine, non dimentichiamoci di mangiare qualche cosa, ma mai eccessivamente elaborato, e non eccediamo con le porzioni. Il caffè, ad esempio, potrebbe provocare i rigurgiti.

Mal d’auto, le dritte per combatterlo

Al di là di questi consigli, puntiamo sul nostro smartphone per tenere monitorato il mal d’auto. Possiamo attivare il tutto con un click, sia se possediamo un dispositivo Android o iPhone. A seconda di ciò che abbiamo, dovremo però scaricare un’apposita applicazione dallo shop online.

Ad esempio, nel caso di Android dovremo visitare Play Store. Tuttavia, la soluzione più accattivante pare che l’abbia ideata Apple. È strettamente connessa a iOS 10 e iPod Pos 18 e sta facendo parlare ampiamente di sé, ottenendo recensioni più che lusinghiere da chi l’ha già scaricata.

Con un click scacci via il mal d’auto

Stiamo parlando della funzione denominata Veihcle Motion Cue, che altro non è che un indicatore di movimento nei veicoli. In sostanza, essa mostra i vari spostamenti dei veicoli e aiuta a ridurre il conflitto sensoriale dell’utente mentre viaggia.

Dunque noi percepiremo i movimenti guardando il display ma non vedendolo muoversi. Per chi possiede Android, andando su Play Store può utilizzare funzionalità simili servendosi di KineStop e Motion Cues. Tuttavia resta valida la dritta, prima di iniziare una viaggio, di munirsi di gomme da masticare apposite da tenere in tasca all’evenienza.