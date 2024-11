A un’ora da Roma c’è un borgo davvero fiabesco: la sua cascata di 27 metri è la più fotografata in Italia | La gemma naturale nel cuore della Ciociaria

Poco lontano da Roma si trova un borgo fiabesco. Un gemma preziosa da amare e scoprire nella suggestiva Ciociaria.

La nostra bella Italia cela tanti posti da scoprire e da vivere a pieni polmoni durante i periodi di relax, in cui stacchiamo la spina dalla quotidianità. E se poi ci troviamo a Roma o nei dintorni, non scordiamoci di questo borgo magico.

Avremo l’impressione di essere dentro a una fiaba. Parliamo di una gemma nel bel mezzo della Ciociaria che merita una visita accurata soprattutto nei periodi primaverili e autunnali.

In particolare, pensate che qui potremo ammirare una cascata della bellezza di 27 metri. Ed è per tale motivo che accorrono tantissimi turisti per immortalarla nei loro contenuti social, e non solo. Per raggiungere questo paradiso in terra ci vorrà poco più di un’ora, partendo dalla Capitale.

Tornando alla cascata, che è indubbiamente l’attrazione principale di questo luogo, sappiate che in realtà ne esiste più di una. Una è la più piccola, ed è meno scenografica, ma merita comunque una bella visita. Infatti, è perfetta per ossigenarsi in un’area verde e apprezzare vecchi mulini e macchinari industriali, che ci permetteranno di fare un tuffo nel passato.

Un borgo magico a due passi da Roma

L’altra cascata, invece, è quella più vasta e compie un salto verticale di 27 metri, durante la sua corsa verso la valle. E pensate che proprio alla sinistra di questa cascata si trova una passeggiata così bella che pare essere dipinta da uno dei più talentuosi pittori di sempre. Potrete anche consumare un pasto nei vari locali vicini, assaporando tutte le prelibatezze del territorio.

Imperdibile anche la visita al Municipio e al Feltrificio Ippolito E. Pisani, così come una sosta una sosta nel cosiddetto punto bacio. Quest’ultimo è segnalato da un cartello dove è scritto che è obbligatorio baciarsi.

Dove si trova questa meraviglia

Tutto questo lo potrete ammirare se farete un salto a Isola Del Liri, che è per l’appunto nel cuore palpitante della Ciociaria. Si tratta tuttavia di un posto molto piccolo e vistabile in meno di due ore, pertanto vi conviene organizzare anche una gita alla meravigliosa Abbazia di Casamari nello stesso giorno.

Altrimenti potrete puntare al Lago di Posta Fibreno. Il consiglio è comunque quello di assaporare la bellezza unica dell’Isola del Liri di sera, quando la cascata di 27 m viene illuminata. Qui luci e colori vi ruberanno il cuore e l’anima, e vi renderete conto di essere innanzi a qualche cosa di unico nel nostro Paese.