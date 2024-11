Toscana, persino Dante Alighieri si è innamorato di questo castello | La fortezza favolosa incastonata nella Val di Chiana

La Toscana nasconde gioielli meravigliosi, come questo castello in Val Di Chiana che non potete assolutamente perdervi.

L’Italia è piena di gemme nascoste, e spesso faremmo bene a organizzare le vacanze per scoprire il nostro Paese: potremmo stupirci di quanta bellezza possiamo ancora goderci.

È il caso per esempio di un meraviglioso castello “nascosto” in Val Di Chiana, sconosciuto ai più, ma particolarmente apprezzato dalla gente del posto, che lo conserva gelosamente.

Quando ci siamo ritrovati al suo cospetto siamo rimasti a bocca aperta: la costruzione è una delle più belle che si possano trovare nel nostro Paese, e non dovreste perdervela per nulla al mondo.

Se amate riscoprire il passato e visitare posti ancora poco noti, dovete assolutamente programmare una vacanza in Val di Chiana per visitare questa fortezza cristallizzata nel tempo.

Anche Dante lo amava

Se anche Dante Alighieri si è innamorato di questo castello, perché non dovreste farlo voi? Quando si giunge davanti a questo gioiellino la prima cosa che si nota è che sembra non essere passato un anno da quando è stato costruito: tutto è rimasto perfetto, come se fosse stato realizzato pochi mesi fa. Pensate invece che le sue origini risalgono al 1100. Ma possiamo giurarvi che non sembra affatto di essere di fronte a una costruzione così antica.

Dante ci passò alcuni anni dopo che venne esiliato da Firenze e in molti scritti ricorda con piacere il tempo passato lì. Anche il grande poeta è rimasto stregato dalla bellezza del castello. Anche se sembra nuovo, però, è bene sapere che questo gioiello è stato purtroppo quasi distrutto nel 1433 a causa di una rivolta; fortunatamente, le opere di restaurazione lo hanno riportato al suo splendore originario.

Un castello tutto da scoprire

Se passate per la Val Di Chiana, dovete fermarvi al Castello di Gargonza. La sua torre sta a guardia del borgo e dall’alto monitora tutta la valle. Gargonza è un borgo molto caratteristico e il castello gli dà quel tocco in più che vi farà innamorare della sua storia e desiderare di rimanere nel paese per diversi giorni.

Vista l’atmosfera che si respira per le strade, e soprattutto dentro il castello, sarebbe un peccato perdersi una chicca del genere. Per le prossime vacanze dovete tenere in considerazione questo luogo: vi troverete pace, storia e tranquillità. Infine, non potete perdervi neanche il buon cibo che caratterizza la zona. Insomma, sarà una vacanza a tutto tondo che tutti gli amici vi invidieranno.