“La prima volta avevo vent’anni”: Mara Venier senza vergogna sul suo passato | L’episodio che ha segnato il resto della sua vita

La confessione senza veli della Signora della domenica di Rai 1. Mara Venier si racconta come mai prima e svela alcuni particolari del suo passato.

Lei è la Signora della domenica di Rai 1. Da circa 30 anni, seppur con qualche pausa, Mara Venier è alla guida di Domenica In, ma la sua carriera la vede anche come attrice.

Da tempo sostiene sia arrivato il momento di andare in pensione, o quanto meno di dedicarsi ad altri progetti e lasciare la sua sedia a qualcun altro.

Nello specifico, come ha appena ammesso nella sua recente intervista a Belve, al collega Stefano De Martino: “Secondo me lui potrebbe rivoluzionare completamente Domenica In. Stefano potrebbe condurla bene e fare una bellissima edizione”, dice convinta.

E chissà che il prossimo anno non decida davvero di tenere fede alle sue parole e ritirarsi. In fondo, a quasi 75 anni, sebbene portati benissimo, forse è il momento di cambiare vita. Nel frattempo, racconta quella passata, di vita. E confessa alcuni segreti senza vergogna alcuna.

Mara Venier: senza vergona sul suo passato

Intanto Mara Venier torna a fare l’attrice, seppur momentaneamente. A breve, dal 19 dicembre potremo vederla recitare nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, Diamanti. Una vecchia passione che ritorna, segno che nonostante gli anni che passano lei è sempre in splendida forma.

Qualche mese fa, parlando del suo ruolo al Corriere aveva detto: “Vedrete una Mara molto diversa da quella signora della domenica che siete abituati a vedere”. Così come l’abbiamo vista diversa nella sua intervista.

“La prima volta a venti anni”: la confessione

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Belve, Mara Venier si è sottoposta alle solite domande ironicamente scomode della brava Francesca Fagnani. E in risposta ad una di queste ha ammesso di aver sofferto di depressione. “All’inizio pensavo fosse una malinconia dovuta a tante cose capitatemi nell’adolescenza. Poi ho cominciato a capire che non era più malinconia. Avevo 20 anni la prima volta che ho percepito uno stato d’animo che non mi avrebbe portato a niente, o perlomeno ti portava solo a un pensiero che è bene non dire” svela.

E poi confessa di non essersi curata all’inizio, finché ha dovuto poi farlo, ed è stata per circa un mese e mezzo in una clinica del sonno. Poi, mestamente, ammette che le ragioni di questi stati depressivi sono state una vita molto complicata, nella quale ha sofferto dolori molto forti. Ha cercato di nascondere, dice, ma “Adesso, a 74 anni, non nascondo più niente: se sei fragile, sei fragile. Questo è un momento mio di grande fragilità”, ha concluso. Ma, fortunatamente, può contare sull’affetto della sua famiglia e dei suoi fan!