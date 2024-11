Gigi D’Alessio e la separazione da Anna Tatangelo, il cantante rompe finalmente il silenzio: “Non ci ho capito un ca**o”

Parole incredibili quelle di Gigi D’Alessio riguardo la separazione da Anna Tatangelo: i fan non credono alle loro orecchie.

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti italiani più seguiti e i fan continuano ad ammirarlo anche dopo tanti anni di onorata carriera.

Alcuni suoi indimenticabili pezzi hanno accompagnato i momenti più importanti di chi lo ama. D’Alessio ha sempre dato prova delle sue capacità di musicista e cantautore, e continuerà a farlo ancora per molto tempo.

Ma, essendo un personaggio pubblico, è inevitabile interessarsi anche alla sua vita privata. Ecco che, proprio negli ultimi giorni, una dichiarazione ha sconvolto i suoi fan e non solo.

La sua affermazione sulla separazione da Anna Tatangelo ha lasciato tutti a bocca aperta: nessuno si sarebbe mai aspettato di ricevere una risposta del genere.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

La storia di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è cominciata nel 2006. Anche se all’inizio i due sono stati molto criticati, col tempo la loro unione ha dimostrato alle male lingue che l’amore era sincero. Ma tutte le cose belle, purtroppo, possono finire, e nel 2020 i due si sono lasciati. I fan non se lo aspettavano e speravano fosse tutto uno scherzo; invece, i due hanno ufficializzato la notizia poco dopo.

L’ex coppia ha provato a riconciliarsi, ma non c’è stato verso. Oggi i due sono di nuovo felici con altri compagni, ma evidentemente c’è ancora qualcosa di non chiarito, almeno secondo molti: stando all’ultima dichiarazione di Gigi D’Alessio, le cose sono un po’ più complicate del previso.

Le dichiarazioni del cantante

Sebbene siano passati molti anni dalla separazione tra Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo, i fan sono ancora curiosi di scoprire nuovi retroscena sulla fine di una storia che li ha fatti sognare. Durante l’ennesima intervista, questa volta a Le Iene, al cantante è stato chiesto che cosa avesse imparato dalla fine delle sue storie. “Non ci ho capito un c***o“, ha dichiarato il cantane senza peli sulla lingua, come riportato dalla testata Leggo.

Una risposta inaspettata, ma che, pensandoci bene, sottolinea come il cantante sia “uno di noi”, cioè che rimane deluso dalle storie che finiscono, situazioni che non sempre riesce a spiegarsi. Ed è del tutto normale: non è detto che sia sempre chiaro cosa ci sia dietro la fine di una storia, e spesso la rottura è difficile da accettare. Insomma, Gigi D’Alessio ha dimostrato di essere una persona autentica che deve ancora comprendersi a fondo, e i fan hanno apprezzato anche questo suo aspetto.