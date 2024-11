Truffa Amazon, se ricevi questo pacco ci rimetti una marea di soldi | L’esperto di sicurezza informatica lancia l’allarme

Attenzione ai pacchi Amazon che ricevete: se vi recapitano questo, siete spacciati e perdete tutti i soldi sul conto corrente.

Più passano gli anni, più nuove truffe nascono e si diffondono. Un SMS, una chiamata o anche una lettera possono farvi finire nei guai.

Adesso i truffatori si sono spinti oltre, arrivando persino a recapitare pacchi truffa a nome Amazon. Pochi se ne accorgono perché, fidandosi del marchio, non si pongono problemi di sorta.

L’ultima “moda” di chi vi vuole fregare è davvero insidiosa e bisogna stare molto attenti a non cascarci, altrimenti si perdono migliaia di euro.

La prossima volta che ricevete un pacco Amazon state molto attenti ai consigli condivisi dall’esperto di sicurezza informatica e proteggetevi.

Truffa del pacco Amazon

Ricevere pacchi da Amazon è la normalità ormai: online troviamo di tutto e di più, ed è comodo poter ordinare i prodotti che conosciamo già in un click. In pochi giorni, spesso anche già il giorno dopo, ecco che il pacco arriva a casa e possiamo utilizzare da subito l’articolo che abbiamo ordinato. Attenzione, però: non tutte le consegne sono sicure. Ultimamente infatti gira un truffa che sfrutta i pacchi Amazon per rubare un sacco di soldi alle persone.

È proprio così: ormai i truffatori riescono persino a entrare nelle nostre case, violandoci lì dove ci sentiamo più sicuri. Ogni giorno attendete con ansia che il corriere vi porti un pacco? Cercate di controllare il vostro entusiasmo e tenere gli occhi aperti, perché è molto probabile che sotto ci sia una truffa. Ma come la si riconosce e come ci si proteggere? Un esperto di sicurezza ha chiarito tutti gli aspetti del caso, avvertendo di fare molta attenzione.

Come proteggersi

Come avviene la truffa? Molto semplice: un bel giorno arriva il corriere e vi recapita un pacco firmato Amazon che però non avete mai ordinato. A meno che non lo rifiutiate, il che è la cosa migliore da fare, se lo aprite scoprirete che c’è un codice QR da scansionare per ottenere informazioni sulla consegna. Il codice QR però rimanda a un sito truffa dove viene chiesto alla vittima di inserire informazioni personali e sensibili, tra le quali anche quelle di carta di credito e conto corrente.

Ovviamente, non dovete mai fornire queste informazioni, perché nessun brand vi chiederà mai di inserirle su un sito. A meno di non essere assolutamente sicuri della legittimità del sito web, le informazioni sensibili andrebbero protette e condivise solo con istituti riconosciuti. Nel caso di un pacco inatteso, è chiaro che si tratta di una truffa pronta a spillarvi centinaia di euro.