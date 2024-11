Frutta secca, è allarme in Italia: ritirati numerosi lotti per contaminazione da pesticidi | Il richiamo urgente del Ministero

Allarme frutta secca: ritirati interi lotti a causa di una contaminazione da pesticidi. Attenzione a ciò che avete in casa.

La frutta secca è un alimento ottimo per il nostro benessere: oltre a darci molti nutrienti, essa aiuta a ridurre il colesterolo e aumenta la protezione cardiovascolare.

Ma i benefici si annullano quando, come in questo caso, i prodotti venduti sono contaminati da pesticidi non autorizzati. Nelle ultime ore i supermercati hanno disposto il ritiro di tantissimi lotti, ed è scoppiato il caos.

Tanti italiani si sono spaventati dopo aver letto questa notizia perché acquistano regolarmente la frutta secca e la mangiano ogni giorno.

Fate molta attenzione se avete acquistato uno di questi lotti: rischiate di avere in casa cibo contaminato, o peggio ancora di averlo già mangiato. Non perdete tempo.

I benefici della frutta secca

La frutta secca è importantissima per la salute: lo dicono spesso i medici, i nutrizionisti e le Istituzioni sanitarie di tutto il mondo. La frutta secca, a guscio o polposa, garantisce un ottimo apporto di sali minerali, vitamine e fibre. Andrebbe perciò consumata quotidianamente e inserita in una dieta bilanciata, per goderne di tutti i vantaggi.

A parte nel caso di particolari problemi all’apparato digerente, come gastriti o ulcere, non ci sono controindicazioni per il consumo di frutta secca. Adesso però siamo tutti a rischio: molti lotti di questi prodotti sono stati contaminati da un pesticida. Il problema riguarda l’Italia intera, ed è indispensabile sbarazzarsi il prima possibile delle confezioni incriminate. Se ne avete in casa, riportatele al supermercato senza pensarci due volte. Ma di quali marchi dobbiamo preoccuparci?

Panico nei supermercati

Come riportato da GreenMe, il Ministero della Salute ha diffuso un’allerta per numerosi lotti di frutta secca contaminati dal pesticida Phosmet. I marchi sotto accusa sono La Conserviera, Mainardi Nicola, Spreafico, Suni, Vacilfrutta e Vital Sì. Non sono solo lotti di noci e mandorle a essere stati richiamati, ma anche mix di frutta esotica e uva e altra frutta disidratata. Se avete in casa confezioni di frutta secca dei brand elencati, dovete subito fare riferimento all’allerta del Ministero della Salute per controllare il lotto.

Nel caso in cui doveste trovare una confezione contaminata, è indispensabile riportarla immediatamente al supermercato dove l’avete acquistata. La contaminazione da pesticida non è uno scherzo e bisogna evitare in qualsiasi modo di mangiare cibi contaminati. Se malauguratamente avete già mangiato questi prodotti, per sicurezza comunicatelo al vostro medico e tenete d’occhio eventuali sintomi strani.