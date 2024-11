Friuli, questa fonte dalle mille sfumature di blu ha sedotto numerosi artisti e poeti | La sorgente fatata alle pendici delle Prealpi

Sei pronto a immergerti in una fonte fatata? Non hai mai visto un’acqua come questa. Ce l’abbiamo solo in Italia.

Nel nostro Paese ci sono tanti angoli meravigliosi tutti da scoprire, sconosciuti ai più È il caso di un vero e proprio angolo di paradiso che si trova in Friuli Venezia Giulia.

Qui, alle pendici delle Preapli, troverete una sorgente che sembra uscita direttamente da un libro delle fiabe.

Il suo aspetto e la bellezza delle sue acque ha sedotto artisti e poeti che si sono lasciati ispirare da questa fonte. Unica nel suo genere, merita una visita il prima possibile.

Se non avete idea di dove andare in vacanza la prossima primavera, vi consigliamo di visitare questo luogo magico. Ma è perfetto anche per una passeggiata romantica in autunno e inverno. Rimarrete stupiti dalla sua bellezza e non vorrete più tornare a casa.

La fonte fatata

Immaginatevi di essere in una fiaba immersa nella natura, persi in un bosco dove le fate fanno da padrone e colorano l’aria. Ebbene, in Friuli troverete tutto questo: c’è una fonte che si colora di mille sfumature di blu e crea un’atmosfera magica. Sembra incredibile, eppure abbiamo a due passi uno spettacolo unico.

Pensate che la grotta vicina alla fonte è una delle più profonde in Europa e al suo interno cela una statua di Cristo. Parliamo di un luogo ricco di mistero, in grado di ispirare storie, e infatti sono stati tanti i poeti e gli scrittori che, seduti davanti a questo spettacolo, si sono lasciati trasportare dall’immaginazione.

Uno spettacolo incredibile

La fonte di cui parliamo si trova alla sorgente del Gorgazzo, una delle sorgenti del fiume Livenza, a Polcenigo, in provincia di Pordenone. Questa non è una fonte come tutte le altre: le sue acque infatti si colorano di mille sfumature intense e sono particolarmente belle quando è il blu a predominare. Il fiume infatti diventa di un colore azzurro accesso e sembra davvero di trovarsi catapultati in un altro mondo, pronti a credere alla magia.

La sorgente del Gorgazzo e le vicine altre sorgenti del Livenza offrono spettacoli unici ed è possibile visitare comodamente la zona con percorsi di trekking adatti a tutti. È un peccato perdersi questo spettacolo: dovete organizzarvi il prima possibile per una gita fuori porta a contatto con la natura. Ne uscirete rigenerati e vorrete ritornarci ogni anno.