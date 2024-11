Monete da 50 centesimi, se trovi queste in casa hai in mano un tesoretto | Ecco quali sono e a quanto puoi rivenderle

Gli appassionati di numismatica sono disposti a sborsare molti soldi in cambio di alcune monete da 50 centesimi.

Tutti noi vorremmo guadagnare un po’ di più, e un modo semplice per farlo è dedicarsi alla ricerca di monete di valore.

Non tutti sanno infatti che alcuni esemplari – che siano centesimi o altro – possono valere moltissimo, anche migliaia di euro.

Si tratta di pezzi particolari, coniati in occasione di ricorrenza, magari. O con errori, anche se non molto visibili se non si sa cosa cercare.

Tantissimi esemplari di grande valore poi sono quelli immessi nel mercato a tiratura limitata. Tra questi ci sono alcuni 50 centesimi che sono un vero tesoretto. Corri a controllare nel portafogli.

Monete da 50 centesimi: un tesoro nel portafogli

I collezionisti sono disposti a pagare diversi centinaia di euro per alcuni pezzi particolari. Alcune serie da 50 centesimi dello Stato del Vaticano hanno un valore che va ben oltre quello di facciata. Questo dipende ovviamente dalla loro rarità. A partire da quelle emesse nel 2002, ovvero l’entrata effettiva nella nuova moneta, e quelle della serie successiva, tra il soglio vacante alla morte di Giovanni Paolo II e l’ascesa del nuovo pontefice Joseph Ratzinger.

Secondo ventunobistrot.it la primissima serie, quella che al dritto riporta il profilo di Papa Giovanni Paolo II, può valere anche 45 euro tra i collezionisti. Mentre la seconda serie, in tiratura limitata, vale circa 13 euro. Si tratta però di un valore di partenza, infatti tra i più appassionati si potrebbe arrivare anche a 40 euro.

Controlla se possiedi anche queste

Continuando la carrellata dei 50 centesimi emessi dallo Stato del Vaticano e che hanno acquistato valore nel tempo troviamo, sempre secondo ventunobistrot.it, quelli del 2006. Da un lato riportano il viso di Papa Ratzinger, dall’altro la cartina dei Paesi UE. I pezzi del biennio 2006-2006 possono valere tra i 9 e i 13 euro. Mentre quelli dei due anni successivi circa 8. Le serie riferite all’ascesa di Papa Francesco, coniate tra il 2014 e il 2016 invece non hanno molto valore, si aggirano tra i 2,50 euro e i 3,20. Che comunque rispetto a quello di facciata è molto di più. Infine la serie del 2017 che riporta al dritto lo stemma di Papa Francesco si aggira tra 4,40 e 8,40 euro.

È bene rammentare che non solo quelle legate al Vaticano valgono tanto. Ci sono anche altre monete da 50 centesimi che possono avere un valore importante. Per esempio quelle del 2007, se perfettamente conservate, possono valere tra i 2 e i 10 euro. Oltre a tantissime altre che vengono però da Paesi che non sono l’Italia. Controlla nel tuo portafogli e informati, potresti avere un vero tesoro senza saperlo.